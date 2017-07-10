پروشنکو: ناتو با مذاکرات عضویت اوکراین در این سازمان موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «پترو پروشنکو» رئیس‌جمهور اوکراین امروز پس از دیدار با «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» اعلام کرد که این سازمان با پیشنهاد «کی‌یف» برای آغاز مذاکرات عضویت این کشور در این پیمان نظامی موافقت کرده است.

این در حالیست که «اِی بی سی نیوز» پیشتر به نقل از «پروشنکو» اعلام کرده بود که اوکراین هنوز برنامه‌ای برای درخواست عضویت در ناتو نداشته و در عوض بر اصلاحات دفاعی و امنیتی به منظور پایبندی به تعهدات این پیمان نظامی متمرکز خواهد شد.

اما رئیس‌جمهور اوکراین امروز در حالی که در کنار دبیرکل ناتو ایستاده بود گفت که کشورش بحث های مربوط به نقشه راه پیوستن «کی‌یف» به ناتو آغاز کرده است به گونه‌ای که این کشور تا سال ۲۰۲۰ به استانداردهای مد نظر ناتو خواهد رسید.

لازم به ذکر است، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی امروز برای شرکت در مراسم آغاز نشست کمیسیون مشترک ناتو- اوکراین در «کی‌یف» به سر می برد.