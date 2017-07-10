به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان شهلا شیخ علیان از برگزاری اجتماع بزرگ مردمی «صیانت از عفاف و حجاب و حریم خانواده» همزمان با روز عفاف و حجاب در ۲۱ تیر ماه از میدان امام خمینی(ره) به سمت پیاده راه بوعلی خبر داد.

شیخ‌علیان ضمن گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در خصوص برگزاری برنامه‌های این هفته اظهار داشت: برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و استحکام بنیان خانواده اسلامی مقابله با تهاجم فرهنگی، اجرای برنامه های هماهنگ با بهره گیری از توانمندسازی دستگاه‌های دولتی و تشکل های مردمی و به‌کارگیری رسانه‌های نوین در فضای مجازی و محیط های اجتماعی لازم و ضروری است.

وی با اشاره به اهداف برنامه‌های عفاف و حجاب، عنوان کرد: فرهنگ‌سازی گفتمان سبک زندگی عفیفانه، ترویج سبک زندگی عفیفانه در سطح جامعه و مقابله با هجمه های پیش بینی شده دشمن در رابطه با کشف حجاب بانوان از جمله اهداف این برنامه‌ها است.

شیخ‌علیان با بیان اینکه همه باید در راستای نهادینه کردن و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تلاش کنند، اظهار داشت: دیدار با علما، برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب، برگزاری مسابقات «عروسک محجبه من» در مهدهای قرآنی، نمایشگاه کتاب و برگزاری مسابقات نقاشی و خطاطی از جمله برنامه‌های این هفته است.

