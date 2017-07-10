عموزاده خلیلی، رمان نویسی را به کودکان آموزش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، دورهی جدید کارگاه اتاق تجربه رمان کودک و نوجوان زیر نظر فریدون عموزادهخلیلی و به همت کانون برگزار خواهد شد.
بر همین اساس علاقهمندان میتوانند تا سهشنبه ۱۰ مرداد برای شرکت در این کارگاهها اقدام کنند.
قرار است در این کارگاه ادبی هنرجویان طی ۱۲ جلسه به خلق رمان دست بزنند. رمانهای نوشته شده در پایان مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفته و در صورت تصویب در واحد انتشارات کانون به چاپ خواهند رسید. پیش از این نیز ۴۰ اثر برتر دورههای قبلی این کارگاه منتشر شده و توانستهاند جایزههای مختلف ملی را کسب کنند.
علاقهمندان حضور در این دوره باید تا تاریخ اعلام شده همراه برگهی ثبتنام، سه نمونه اثر داستانی که حداقل یکی از آنها برای مخاطب کودک و نوجوان نوشته شده باشد را ارسال کنند. آثار ارسالی بررسی شده و تعیین سطح میشوند.
ششمین دورهی اتاق تجربه در دو سطح برگزار میشود. سطح مقدماتی برای علاقهمندانی است که نمونه آثارشان در بررسی اولیه مورد قبول واقع شود. اما افرادی که پیشتر کتاب چاپ شدهی داستانی دارند و یا قبلا در یکی از دورههای اتاق تجربه حضور داشتهاند میتوانند در سطح پیشرفتهی این کلاسها شرکت کنند.
علاقهمندان میتوانند به طور حضوری با مراجعه به مجتمع مرکزی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، شماره ۲۴، معاونت تولید و یا به صورت غیرحضوری با ارسال مدارک لازم به نشانیkanoontolid@yahoo.com داوطلب شرکت در این کارگاه شوند.
حد نصاب هنرجویان هر کارگاه حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ هنرجو خواهد بود.
جلسههای این کارگاه از اواخر مرداد ۱۳۹۶، روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار میشود.
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