به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش لبنان با صدور بیانیه ای از نقض حریم آبی این کشور از سوی صهیونیستها خبر داد.

در این بیانیه آمده است که قایق جنگی رژیم صهیونیستی در ساعت ۱۸:۱۵ روز گذشته( به وقت محلی) حریم آبی لبنان را در راس الناقوره نقض کرد و به مدت چهار دقیقه وارد آبهای منطقه ای لبنان شد.

ارتش لبنان اعلام کرد که این نقض حریم آبی لبنان از سوی قایق جنگی رژیم صهیونیستی به اطلاع نیروهای سازمان ملل در لبنان رسیده است.

شایان ذکر است که در ۲۸ خرداد ماه گذشته نیز ارتش لبنان با صدور بیانیه ای از ورود قایق های جنگی رژیم صهیونیستی به آبهای سرزمینی این کشور خبر داده بود.

در بیانیه ارتش لبنان آمده بود: قایق های جنگی اسرائیلی از سمت راس الناقوره حدود ۲۶۰ متر وارد شدند و برای مدت چهار دقیقه در آبهای منطقه ای لبنان باقی ماندند.

ارتش لبنان اعلام کرد که موضوع نقض حاکمیت حریم آبی این کشور از سوی اسرائیل با هماهنگی نیروهای سازمان ملل در لبنان پیگیری خواهد شد.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی بارها حریم هوایی و دریایی لبنان را نقض کرده است.