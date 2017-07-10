پاسخ کرملین به دبیرکل ناتو: در اوکراین هیچ نیروی نظامی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه دقایقی پیش به اظهارات امروز «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» درباره لزوم خروج نیروهای روسیه از اوکراین واکنش نشان داد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این باره اعلام کرد: روسیه هیچ نیروی نظامی در اوکراین نداشته و ندارد.

دیمیتری پسکوف ادامه داد: آنچه مدنظر آن ها است؛ تشدید روسیه هراسی و القاء تهدید مسکو با هدف به دست آوردن اهرمی برای تحت فشارگذاشتن سیاستمداران اروپائی است.

لازم به ذکر است، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ساعاتی پیش و در مراسم آغاز نشست کمیسیون مشترک ناتو- اوکراین در «کی‌یف» در این باره گفته بود: ناتو حمایت کامل خود را از اوکراین (در برابر روسیه) در تنش های شرق این کشور اعلام می کند.

«ینس استولتنبرگ» مدعی شده بود: روسیه به تخاصم خود علیه اوکراین ادامه داده؛ اما ناتو و متحدینش در کنار اوکراین خواهند ایستاد. اینجائیم تا حمایت خود را از تمامیت ارضی اوکراین و یکپارچگی این کشور اعلام کنیم. ناتو الحاق کریمه به روسیه را غیرقانونی تلقی کرده و از مسکو می خواهد تا نیروهایش را از این کشور خارج کند.

در حالیکه کریمه در سال ۲۰۱۴ با اجرای یک همه پرسی به الحاق مجدد خود به روسیه رأی داد؛ غرب به سرکردگی آمریکا می کوشد تا این اقدام را به عنوان تعدی مسکو به اوکراین قلمداد کند.