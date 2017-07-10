بازداشت تعدادی از نزدیکان نتانیاهو به اتهام فساد مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پلیس رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: ۶ اسرائیلی به اتهام فساد مالی دستگیر شده اند.

بازداشت شدگان مذکور از نزدیکان نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بوده و حکم دستگیری این افراد توسط دادستانی این رژیم و با همکاری اداره مالیات و مبارزه با پولشویی صادر شده است.

رسانه های وابسته به این رژیم نیز اعلام کردند که بازداشت های اخیر با قضیه فساد مالی در رابطه با خرید چندین فروند زیردریایی از آلمان مرتبط بوده است.

این در حالیست که تحقیقات پلیس رژیم صهیونیستی درباره نقش نتانیاهو در رابطه با این موضوع ادامه دارد.