بازجویی ۳ ساعته از «نتانیاهو» به اتهام فساد مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «بنیامین نتانیاهو» شب گذشته به مدت سه ساعت در منزل شخصی خود از سوی پلیس مورد بازجویی قرار گرفت.

این بازجویی در حالی انجام شد که بیرون منزل نتانیاهو مملو از عکاسان و خبرنگاران برای ثبت لحظه ورود و یا خروج بازجویان به منزل نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود.

شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی پیش از این گزارش داده بود که دادستان کل این رژیم دستور داده است تا تحقیقات کیفری پیرامون اتهامات فساد و ارتشاء علیه «بنیامین نتانیاهو» آغاز شود.

این شبکه اعلام کرد که پس از نُه ماه تحقیقات پلیسی، بنیامین نتانیاهو به منظور ارائه شواهد و مدارک پیرامون دو موضوع به دادگاه احضار خواهد شد. گفتنی است تاکنون جزئیاتی از این دو موضوع مورد اشاره، ارائه نشده است.

سخنگوی دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی با رد این اتهامات، آنها را «پوچ و مهمل» خواند. بر اساس اعلام رسانه های رژیم صهیونیستی، انجام تحقیقات محرمانه درباره فساد نتانیاهو، از ماه ژوئن آغاز شده است.

البته پیشتر و بطور ملموس تحقیقاتی درباره فساد مالی همسر نتانیاهو انجام شده بود.

یکی از عمده اتهامات نتانیاهو در این تحقیقات مربوط به ادعای دریافت یک میلیون یورو رشوه از فردی به نام «آرنائو میمران» (Arnaud Mimran) از بازرگانان معروف فرانسوی است که چندی پیش به اتهام فساد مالی به هشت سال زندان محکوم شد.

میمران در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خود گفته بود که وی در سال ۲۰۰۹ این پول را به نتانیاهو داده است.