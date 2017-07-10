به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز امروز در نشست فنی و تخصصی برنامه ریزی مکانیزاسیون کشاورزی کشور که در کرج برگزار شد، گفت: تا چند سال دیگر نباید خاک ورزی به جز در مورد محصولات سیب زمینی و چغندرقند داشته باشیم.

وی افزود: خاک ورزی از مشکلات حوزه زراعی است که بخشی از آن به مدیریت خاک و برنامه های تناوب و بخشی دیگر به مکانیزاسیون بر می گردد.

کشاورز با بیان این که مساله خاک ورزی فقط به عهده دولتی ها نیست، از بخش خصوصی خواست خاک ورزی حفاظتی پایدار را جدی بگیرند و تولیدات خود را با تنوع بیشتری همراه کنند.

وی در عین حال به مکانیزاسیون دیم نیز اشاره کرد و خواستار معرفی تکنولوژی های جدید از سوی تولید کنندگان در این حوزه به منظور افزایش بهره وری شد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: ما باید بهره وری کشت دیم را به لحاظ اجتماعی و اقتصادی با کمک مکانیزاسیون افزایش دهیم زیرا کشاورزان دیم در معرض شکنندگی هستند.

وی تصریح کرد: با کشت مستقیم دیم به کمک مکانیزاسیون، تحول زیادی در تولید ایجاد می شود.

کشاورز در ادامه مصرف بذر در اراضی کشاورزی کشور به غیر از شالیزارهای برنج که با نشاکاری انجام می شود بالا دانست و اذعان داشت: ما به کارنده های بذر مناسب احتیاج داریم.

وی با بیان این که در زمینه مکانیزاسیون باغبانی یک خلاء در کشور وجود دارد، گفت: برای کاهش قیمت میوه، مکانیزاسیون باغبانی نیز باید توسعه یابد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، نقش مکانیزاسیون در صرفه جویی مصرف آب را مهم دانست و اظهار داشت: همه کسانی که در بخش کشاورزی فعال هستند باید به مشکل کم آبی کمک کنند.

وی ساماندهی و ایجاد ساختار برای مکانیزاسیون کشاورزی را به منظور تولید پایدار ضروری خواند و از بخش خصوصی فعال در این حوزه خواست دولت را همراهی کنند.

کشاورز تصریح کرد: انتظار ما از مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی این است که برای هر محصول در هر منطقه و هر شرایطی ساختار مکانیزاسیون تعریف شود.

وی گفت: ما علاوه بر حمایت از تجهیز ناوگان ماشین های کشاورزی به یک برنامه دقیق و مناسب اقتصادی و اجتماعی نیاز داریم.