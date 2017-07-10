کشف اشیاء و مجسمه های عتیقه در ورامین/۳ قاچاقچی عتیقه متواری شدند

شهاب پازوکی، در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این که اعضاء باند خرید و فروش عتیقه با همکاری متقابل پلیس امنیت و یگان حفاظت دفتر میراث فرهنگی شهرستان ورامین شناسایی شدند، افزود: بلافاصله پس از اطلاع از این باند و رصدهای دقیق در این زمینه و اخذ مجوز با دستگاه محترم قضایی اقدام برای دستگیری آن ها صورت گرفت.

وی افزود: نیروهای پلیس امنیت و حفاظت میراث پس از هماهنگی های لازم در این زمینه در اقدامی ضربتی و عاجل وارد مخفی گاه اعضای این باند شدند.

رئیس دفتر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ورامین از متواری شدن ۳ نفر از قاچاقچیان عتیقه پس از حضور یگان حفاظت دفتر میراث فرهنگی و پلیس امنیت خبر داد افزود: چندین قطعه شیء عتیقه نفیس از جمله چندین قطعه اشیاء آئینی، چندین قطعه مهره های مکتوب، مجسمه و اشیاء زینتی از مخفی گاه این قاچاقچیان کشف شد و هم اکنون کارشناسان مشغول بررسی قدمت و ارزش آثار کشف شده می باشند.