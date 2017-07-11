تحولات اساسی در حوزه فضایی تا سه سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی ایران در خصوص مسیر پیشروی کشور در حوزه فضایی، اظهار کرد: در واقع حوزه فضایی کشور، مسیر جامعی را که کشورهای پیشرفته در آن حرکت رو به جلو دارند، انتخاب کرده است و در بخش علمی آن نیز خوب پیش می رویم.

وی افزود: در بخش زیرساختی موقعیت متوسط داریم و در بخش کاربری آن نیز متوسط هستیم، اما با اقدامات صورت گرقته بخش کاربری در آینده به سرعت رشد خواهد کرد.

به گفته منطقی، با برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته در حوزه فضایی کشور، تحولات اساسی در این حوزه تا سه سال آینده خواهیم داشت.