  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۳

رئیس مرکز ملی فضایی ایران خبر داد؛

تحولات اساسی در حوزه فضایی تا سه سال آینده

تحولات اساسی در حوزه فضایی تا سه سال آینده

رئیس مرکز ملی فضایی ایران گفت: با برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته در حوزه فضایی کشور، تا سه سال آینده تحولات اساسی در این حوزه خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی ایران در خصوص مسیر پیشروی کشور در حوزه فضایی، اظهار کرد: در واقع حوزه فضایی کشور، مسیر جامعی را که کشورهای پیشرفته در آن حرکت رو به جلو دارند، انتخاب کرده است و در بخش علمی آن نیز خوب پیش می رویم.

وی افزود: در بخش زیرساختی موقعیت متوسط داریم و در بخش کاربری آن نیز متوسط هستیم، اما با اقدامات صورت گرقته بخش کاربری در آینده به سرعت رشد خواهد کرد.

به گفته منطقی، با برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته در حوزه فضایی کشور، تحولات اساسی در این حوزه تا سه سال آینده خواهیم داشت.

کد مطلب 4027784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها