پیروزی موصل را پیروزی خود میدانیم/ آمریکایی ها پیش بینی نمی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در نشست مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد در لانه جاسوسی در جمع خبرنگاران درباره آزادی موصل اظهار کرد: پیروزی کشور عراق در موصل را پیروزی خود می دانیم چراکه ایران و کشور عراق همسایه هستند و مشترکات متعددی میان این دو ملت وجود دارد.

وی افزود: این دو ملت به دلیل مشترکات متعدد به یکدیگر متصل شده اند و سرنوشت آن ها به یکدیگر پیوند خورده است.

ولایتی با بیان اینکه جمهوری اسلامی از زمانی که انقلاب مردم عراق پیروز شد از هیچ کمکی به این کشور دریغ نکرده است تصریح کرد: بسیار خوشحال هستیم چراکه آمریکایی ها و غربی ها پیش بینی کردند که آزادی موصول سال ها به طول بیانجامد اما به همت مردم، دولت و ارتش عراق موصل آزاد شد.

وی اضافه کرد: امیدواریم مردم عراق که تا این میزان برای آزادی موصل فداکاری کرده اند بتوانند کشور خود را به پیش ببرند. کشور عراق شایستگی دارد تا به عنوان یکی از کشورهای مسلمان در خدمت آرمان های اسلامی باشد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من به دولت و ملت و ارتش عراق و همه کسانی که برای آزاد سازی موصل فداکاری کرده اند تا این شهر از شر اشرار و وابستگان و از شر نیروهای داعش آزاد شود، از صمیم قلب تبریک عرض می کنم.