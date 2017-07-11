رونی: زمان مناسب برای ترک یونایتد رسیده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، وین رونی که به تازگی تیم فوتبال منچستریونایتد را ترک کرده تا به تیم اورتون ملحق شود مدعی شده بهترین زمان برای ترک «اولدترافورد» بوده است. این بازیکن ۳۱ ساله در دوران حضورش در یونایتد جام‏های زیادی برده و ۱۳ سال در این تیم بازی کرده است. او همچنین فصل گذشته تبدیل به بهترین گلزن تاریخ باشگاه شد.

رونی بعد از پیوستن به اورتون گفت: شرایط برایم در یونایتد بد نشده بود. از حضورم در آن تیم هنوز هم لذت می‏بردم اما دوست داشتم بازی‎های بیشتری انجام دهم و فصل گذشته این اتفاق برایم نیفتاد. می‎دانم که هنوز هم اگر بتوانم مدام بازی کنم در بهترین فرم هستم.

رونی در ادامه گفت: با «ژوزه مورینیو» صحبت کردم و به این نتیجه رسیدم که بهترین زمان برای رفتن است. باید به تیمی می‌رفتم که بتوانم بازی کنم و معتقدم اورتون بهترین انتخاب بود. گزینه‎های دیگر هم داشتم اما به محض این که فهمیدم «رونالد کومان» من را در اورتون می‏خواهد فرصت را از دست ندادم.