سعد ناطق: پیشنهاد پرسپولیس را به دلایل زیادی رد کردم

به گزارش خبرنگار مهر، «سعد ناطق» در گفتگوی خود با یکی از رسانه های عراقی تاکید کرد که فعلا و تا پایان فصل به ماندن در تیم نیروی هوایی عراق فکر می کند و تصمیمی برای فصل بعد نگرفته است.

این مدافع عراقی با بیان اینکه پیشنهاداتی از امارات و عربستان به دستش رسیده است، درباره پیشنهاد باشگاه پرسپولیس گفت: من پیشنهاد پرسپولیس را به دلایل زیادی رد کردم هرچند مدیریت این باشگاه به شدت نسبت به جذب من علاقه داشت.

سعد ناطق همچنین اعلام کرد که به حضور در تیم المرخیه قطر نزدیک بوده است ولی بعضی مسائل مالی مانع از حضورش در این تیم قطری شده است.