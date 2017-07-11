علائم هشدار دهنده محور دماوند- فیروزکوه ترمیم شد

شورش احمدی خطیر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات انجام شده توسط راهداری دماوند در سه ماهه اخیر اظهار داشت: تعمیر و نگهداری از سیستم های روشنایی نصب شده در بزرگراه رودهن-دماوند با متراژ یک هزار و ۱۰۰ متر انجام شده و مابقی در حال انجام است، در محور دماوند - فیروزکوه نیز ۳ هزار و ۱۰۰متر خط کشی در «جابان» انجام شده و در «سربندان» نیز ۸۰۰ متر در حال انجام و در سید آباد در آینده ای نزدیک انجام خواهد شد.

وی افزود: ترمیم خط کشی های بزرگراه دماوند-فیروزکوه از سه ماهه اخیر تاکنون ۱۲ کیلومتر انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان دماوند گفت: پاکسازی حریم راه های زیر نظر حوزه استحفاظی و اجرای احکام قضایی در محدوده مهرآباد، آبسرد، کیلان، جابان و دلیچایی نیز ۳۵ مورد اجرا شده است.

خطیر گفت: همچنین ۱۵ مورد جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز در حریم راه های حوزه استحفاظی، انجام لکه گیری رویه آسفالتی بزرگراه و راه های روستایی ۴۵۰ تن آسفالت، تسطیح زیر گذر «کالدشت»، «وادان» و «آرو» نیز در سه ماه اخیر انجام شده است.

وی افزود: تسطیح و اصلاح راه های روستایی شوسه که به علت بارش ناهموار شده بودند، ایمن سازی و شانه سازی حاشیه راه ها، ریزش برداری و ایجاد بانکت جهت جلوگیری از ریزش سنگ به سطح راه ها، تهیه و نصب علائم ایمنی و تابلوهای اطلاعاتی و مسیرنما، ترمیم گاردریل و نیوجرسی های آسیب دیده، اجرای طرح نظارت از ناوگان عمومی جهت ارتقای افزایش ایمنی سفر مسافران نیز از دیگر اقدامات این بخش بوده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای دماوند در خصوص افراد واجد شرایط جهت اخذ واگذاری خودرو جهت فعالیت در بخش حمل و نقل روستاهای خارج از حریم شهر گفت: تاکنون ۴نفر در این زمینه معرفی شده اند.

خطیر در خصوص ایمن سازی و ریزش برداری جهت جلوگیری از سنگ به سطح راه ها گفت: محدوده دلیچای سرهار گل آهک و کل محور از پل نمیر تا تونلهای دلیچایی علائم ایمنی نصب شده است.