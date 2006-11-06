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۱۵ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۲۱

سومين جشنواره شعر رضوي برگزار مي شود

سومين جشنواره شعر رضوي بيست و پنجم آبان ماه سال جاري در مشهد برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار مهر، اين جشنواره درتالارفردوسي جهاد دانشگاهي مشهد و به همت اداره كل فرهنگ و ارشاد و كانون هنر برگزار مي شود .

شاعران و صاحبان آثار مي توانند آثارخود را در دو بخش رضوي و آزاد از تاريخ 16 لغايت 18 آبان ماه به نشاني دبيرخانه جشنواره واقع در مشهد خيابان صاحب الزمان(عج) نبش مولوي شمالي ، ساختمان كانون هنر(شوراي شعر مشهد) ارسال كنند . 

پديد آورندگان هشت اثر برتر در پايان جشنواره هدايايي دريافت مي كنند . 

کد مطلب 402952

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