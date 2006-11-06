سومين جشنواره شعر رضوي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، اين جشنواره درتالارفردوسي جهاد دانشگاهي مشهد و به همت اداره كل فرهنگ و ارشاد و كانون هنر برگزار مي شود .



شاعران و صاحبان آثار مي توانند آثارخود را در دو بخش رضوي و آزاد از تاريخ 16 لغايت 18 آبان ماه به نشاني دبيرخانه جشنواره واقع در مشهد خيابان صاحب الزمان(عج) نبش مولوي شمالي ، ساختمان كانون هنر(شوراي شعر مشهد) ارسال كنند .



پديد آورندگان هشت اثر برتر در پايان جشنواره هدايايي دريافت مي كنند .