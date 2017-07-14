احمد رادمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه دوربین تله ای نصب شده در محل آبشخور ذخیره گاه توران توانست از دو پلنگ بالغ به صورت همزمان تصویر برداری کند، ابراز داشت: این آبشخور در واقع چاه آب کشاورزی قدیم بود که به تازگی توسط محیط بان ها احیا و به همین منظور دوربین تله ای در محل تعبیه شد تا متوجه تعداد وحوش منطقه شویم که خوشبختانه تصویر دو قلاده پلنگ به صورت هم زمان و در شب را ثبت کرد.

وی افزود: علاوه بر این دو پلنگ تصاویر زیبایی از جمله قوچ، میش و کل و بز نیز در این دوربین به ثبت رسید که باید گفت طبیعت بکر منطقه را مدیون همراهی مردم و یگان حفاظت محیط زیست هستیم که می توانیم ضریب امنیت این وحوش را بیش از پیش فراهم کنیم.

سرپرست پارک ملی توران شاهرود همچنین ابراز داشت: طی دو روز گذشته گروه های طبیعت دوست مشهد به همراه محیط بان ها متوجه حضور یک قلاده دیگر پلنگ بالغ در کوه های شرقی قلعه بالا می شوند که در حال استفاده از گوشت شکار بود.

رادمان یادآور شد: این پلنگ با مشاهده محیط بان ها لاشه را رها به ارتفاعات پناه می برد که تصویر این پلنگ نیز ثبت شد.