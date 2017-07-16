۷۰درصد جمعیت رودهن و شهرهای تابعه بیمه تامین اجتماعی هستند

محمد هادی اطهری، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات این سازمان در منطقه، اظهار داشت: این اداره در رودهن، بلوارامام خمینی(ره)، بوستان۱۱ قرار دارد که در راستای تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و ایجاد شعب در سراسر کشور، شعبه رودهن در مهرماه سال۱۳۶۹ راه اندازی شد.

وی گفت: درحال حاضر این اداره با درجه تیپ ممتاز دارای۶۹ نفر کادر مصوب و در حال خدمات دهی به شهروندان است و جمعیت تحت پوشش این شعبه درحال حاضر۱۳۱ هزار نفر است که شامل بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی می‌باشد.

رئیس شعبه تامین اجتماعی رودهن و پردیس در ادامه گفت: این تعداد در بر گیرنده حدوداً هفتاد در صد از جمعیت شهر رودهن و شهرهای تابعه اطراف از جمله بومهن، پردیس ، جاجرود و ... است و خدمات و حمایت های سازمان تأمین اجتماعی این شعبه، در حال حاضر به بیش از ۵ هزار و پانصد مستمری بگیر شامل بازنشسته ، از کار افتاده و بازمانده مستمری پرداخت میکند، همچنین در حوزه های ما به تعداد حدود ۱۱۵۲ نفر در ماه مقرری پرداخت می شود.

رئیس شعبه تامین اجتماعی رودهن و پردیس در خصوص وضعیت عملکردی شعبه رودهن، گفت: تعداد کل بیمه شدگان۴۸۰۷۱، تعداد مستمری بگیران ۵۴۸۰، تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری فعال ۵۹۵۲ است.

وی افزود: ابلاغهای الکترونیکی به نسبت کارگاه های فعال ۸۰ درصد و همچنین تعداد لیست های اینترنتی ارسالی در ماه ۴ هزار و ۲۲۶ و تعداد کارگاه های فعال و نیمه فعال ۵ هزارو چهل واحد است.

اطهری در ادامه گفت: خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امور اقشار تحت پوشش، اقدام به راه اندازی سرویس غیرحضوری (اینترنتی) کرده که شامل فرآیند ارسال لیست توسط کارفرمایان از طریق ورود به سامانه اینترنتی به نشانی http://samt.tamin.ir می باشد و کارفرمایان پس از مراجعه به شعبه و تکمیل فرم های مربوطه با دریافت نام کاربری و رمز عبور می توانند از طریق این سامانه فعالیت‌های بیمه‌ای خود را انجام بدهند.

وی اظهار کرد: فرآیند صدور برگ پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان خاص و پرداخت اینترنتی برگه پرداخت مذکور از طریق ورود به سامانه اینترنتی به نشانی https://samt.tamin.ir انجام می شود و پس از ثبت نام و اخذ رمز عبور از این طریق بیمه شدگان محترم می توانند نسبت به اخذ برگه پرداخت و واریز حق بیمه اقدام کنند.

اطهری در خصوص فرآیند ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی به کارفرمایان نیز گفت: کارفرماها با مراجعه به شعبه و دریافت فرمهای مربوطه و اخذ نام کاربری و رمز عبور و ارائه نشانی پست الکترونیکی خود، می توانند با ورود به سامانه اینترنتی http://www.eblagh.tamin.ir کلیه احکام مطالباتی اعلامیه، اخطاریه و یا اجرائیه و همچنین سوابق بیمه شدگان با اختصاص رمز عبور از طریق سامانه Tamin.ir را مشاهده کنند.

رئیس شعبه تامین اجتماعی رودهن و پردیس افزود: بیمه شدگان تأمین اجتماعی از هرنقطه ای از کشور با مراجعه به شعبه رودهن می توانند نسبت به تمدید اعتبار و تجدید دفترچه درمانی خود اقدام کنند، این شعبه ماهیانه درحدود ۱۲ هزار دفترچه درمانی صادر، تجدید و تأمین اعتبار می نماید و همچنین دفترچه درمانی بیماران خاص تأمین اجتماعی نیز دراین شعبه تأمین اعتبار و صادر می شود.

رئیس شعبه تامین اجتماعی رودهن و پردیس اظهار کرد: بیمه شدگان خاص و هم بیمه شدگان اختیاری شامل کلیه افراد متقاضی در صورت عدم اشتغال به کار در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی درصورت دارا بودن شرط سنی وحداکثر ۵۰سال می توانند با انعقاد قرارداد از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت و درمان بهره مند شوند.

وی با اشاره به بیمه مشاغل آزاد گفت: متقاضیان این بیمه باید برای انجام حرفه و شغل مورد نظر از سوی مراجع ذیصلاح مجوز داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند.

اطهری افزود: تمامی بافندگان قالی، قالیچه و گلیم بدون کارفرما می توانند خود را به صورت اختیاری در برابر حمایتهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت بیمه کنند.

رئیس شعبه تامین اجتماعی رودهن و پردیس ادامه داد: کلیه رانندگان طبق قانون مربوطه مشمول قانون تأمین اجتماعی قرارگرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون را به سازمان پرداخت و از مزایای تأمین اجتماعی بهره مند شوند.

وی در پایان گفت: زنان خانه دار نیز با رعایت شرایط مقرر در بیمه حرف و مشاغل می توانند در زمره مشمولین این نوع پوشش بیمه ای قرارگرفته و از تعهدات قانون متعلقه برخوردار شوند.