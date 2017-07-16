نام آلبوم جدید گروه «دنگ شو» مشخص شد/ شنیدن «مَدّ و نای» در مرداد

حمید خسرو بیگی مدیر برنامه های گروه «دنگ شو» در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر توضیح داد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته روز سه شنبه دهم مرداد ماه تازه ترین آلبوم گروه «دنگ شو» با عنوان مدّ و نای» در بازار موسیقی منتشر می شود. به هر حال آنچه در آلبوم جدید گروه نسبت به سایر کارهای قبلی متمایز است تنظیمات جدید و توجه بیشتر به موسیقی الکترونیک است که به طور حتم برای طرفداران می تواند نکته جالب توجهی باشد.

وی اظهار کرد: در آلبوم جدید علاوه بر حضور نوازندگان همیشگی گروه، نوازندگان مهمان هم داریم و فکر می کنم با توجه به محتوای متفاوت اثر دوستداران گروه دنگ شو شاهد رونمایی از یکی از متفاوت ترین آلبوم های گروه طی سال های اخیر خواهند بود.

وی ادامه داد: ما بعد از انتشار آلبوم و مراسم رونمایی که در تاریخ سیزدهم مرداد ماه برگزار می شود برنامه ریزی های لازم را برای برگزاری کنسرت در تهران و شهرستان ها انجام دادیم که در این میان برگزاری کنسرت در اصفهان، شیراز و بابلسر قطعی شده است. ضمن اینکه تمایل گروه بر این است تا کنسرت های تهران در فضای باز برگزار شود اما هنوز در این مورد اطلاع دقیقی نمی توانم بدهم چون این موضوع نیازمند فراهم شدن امکاناتی است که باید به قطعیت لازم برسد.

مدیر برنامه های گروه «دنگ شو» در پایان صحبت هایش بیان کرد: بعد از برگزاری کنسرت گروه در روزهای ۲۰ و ۲۳ تیرماه که با موفقیت برگزار شد و به نوعی خداحافظی گروه با قطعات قدیمی بود بنا داریم تا چند روز آینده قطعه جدیدی را در فضای مجازی منتشر می کنیم. این در حالی است که پیش از این هم قطعات «چی زی» و «خطا کردم» نیز طی هفته های گذشته منتشر شده بود که خوشبختانه بازتاب خوبی هم میان طرفداران داشت.

«دلتنگ شو»، «اتاق گوشواره»، «شیراز چل ساله» آلبوم هایی هستند که گروه «دنگ شو» طی سال های اخیر منتشر کرده است.