دولت و مجلس باید برای مطالبات اقتصادی مردم پاسخ داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب اظهار کرد: رسانه‌های دوم خردادی آن روز تیتر زدند؛ حصر ایران شکست، کلید چرخید ایران خندید، فتح الفتوح دیپلماسی ایران، انفجار امید، مهر تدبیر بر پیشانی تحریم و… اما امروز با کمال تأسف شاهدیم به بهانه های گوناگون قفل و بست تحریم ها را محکم کردند و بر آن به هر بهانه ای می‌افزایند.

وی افزود: آقای رئیس‌جمهور به مردم قول داده بودند چیزی را امضا نمی‌کنند مگر اینکه در همان روز امضا، همه تحریم‌های اقتصادی، بانکی و… برداشته شود. امروز ۲ سال از آن وعده‌ها می‌گذرد، اما چه شد؟ امروز رژیم صهیونیستی می‌گوید برجام برای اسرائیل یک موهبت است. چرا برای ملت ایران برجام جز ضرر و زیان چیزی نداشته است. چه کسی در این مورد پاسخگو است؟

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به بیانیه وزیر خارجه انگلیس به مناسبت ۲ سالگی امضای قرارداد برجام گفت: انگلیسی‌ها سریعا گفته اند در کنار آمریکایی‌ها قرار دارند و بر طبل بدعهدی می‌کوبند؛ آیا دولت ما حاضر است حداقل پاسخ یاوه‌گویی‌های انگلیسی‌ها را بدهد؟ آیا حاضر است پاسخ فرانسوی‌ها را که میتینگ براندازی نظام در پاریس برگزار می‌کنند، بدهند؟

حبیبی با اشاره به اظهارات جدید سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که گفته بود ما با ایران از طریق کانال‌های رسمی و غیررسمی ارتباط داریم گفت: این کانال‌های ارتباطی چه می‌کنند؟ مشروعیت این ارتباط چیست؟ در این ارتباط منافع آمریکا حفظ می‌شود با منافع ایران؟ این ها سؤالاتی است که باید دولت به آنها پاسخ دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیروزی مقاومت در عراق و سوریه اظهار کرد: ضربه ای که مقاومت به سیاست‌های تجاوزکارانه و تجزیه‌طلبانه آمریکا در منطقه زد انتقام ملت ایران را هم از بدعهدی آمریکا گرفت. امروز داعش این بازوی آمریکا، انگلیس و اسرائیل در منطقه ضربه خورده است و روزهای آخر عمر خود را می‌گذراند و بزودی به جان خود آن ها خواهد افتاد. استکبار جهانی تاوان این جنایات را در منطقه خواهد داد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مناقشه قرارداد توتال تصریح کرد: چرا باید وزارت نفت یک قرارداد مهمی در اندازه قرارداد توتال را بدون برگزاری تشریفات مناقصه منعقد کند؟ کدام قانون چنین اجازه‌ای داده است؟ در حالی که پیمانکاران داخلی توان اجرای چنین قراردادی را دارند، قرارداد با دولتی بسته شد که در دشمنی با ملت ایران تاکنون چیزی کم نگذاشته است.

حبیبی با اظهار تأسف از عدم نظارت مجلس بر چنین قراردادهایی، خاطرنشان کرد: چه تضمینی وجود دارد که قراردادهایی نظیر قرارداد کرسنت در قرارداد توتال تکرار نشود؟ تمام قوانین اساسی و عادی را نادیده می‌گیرند و هیچ دستگاه نظارتی در قوه قضائیه و مجلس صدایش در نمی‌آید. آیا با این رویکرد می‌توان منافع و مصالح ملی را رعایت کرد!؟

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود از راهپیمایی عظیم بانوان در تهران و شهرستان ها به مناسبت روز عفاف و حجاب یاد کرد و گفت: یک راهپیمایی خودجوش در تهران و شهرستان ها توسط بانوان عزیز برگزار شد. پیام این راهپیمایی صیانت از خانواده و حفظ مرز حیا و غیرت در مناسبات اجتماعی بود.

وی ادامه داد: مردم نسبت به عدم اجرای قانون حجاب و عفاف به دولت معترضند و دولت باید به این مطالبه فرهنگی عنایت ویژه کند و حق امر به معروف و نهی از منکر را وفق اصل هشتم قانون اساسی برای مردم به رسمیت بشناسد.

حبیبی با تشکر از معاون اول رئیس جمهور در اعلام لغو سند ۲۰۳۰ و لغو تصویب‌نامه دولت در این مورد گفت: ما از دولت می خواهیم اجرای اسناد ملی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار قرار دهد. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور، سند امور نخبگان و… باید پس از لغو سند ۲۰۳۰ در دولت مطرح و برای اجرای آن همان کارگروه‌هایی که برای اجرای سند ۲۰۳۰ تشکیل شده بود، به کار گرفته شود و هر ماه گزارشی را به ملت بدهند که چقدر در اجرای این اسناد ملی جلو رفته و پیشرفت حاصل شده است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی همچنین افزود: ما از رئیس جمهور می‌خواهیم هر چه زودتر برناه پنج‌ساله ششم توسعه را ابلاغ کنند.

وی در ادامه با اشاره به سخنان رئیس مجلس در همایش مدیران ستادی سازمان فنی و حرفه‌ای گفت: ضعف اهتمام دولت به تولید و اشتغال صدای رئیس مجلس را هم در آورده است. اینکه وی بگوید بخش تولید با آمپول تقویتی سر پا است و اعلام کند ۹۰ درصد بودجه صرف امور جاری می‌شود، یک فاجعه است.

حبیبی اظهار کرد: نباید پس از گذشت ۲ سال امضای برجام ما با چنین وضعی در بودجه کل کشور و اقتصاد مملکت روبرو باشیم. دولت و مجلس باید پاسخی به مطالبات اقتصادی مردم داشته باشند.