به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی عضو هیأت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به برگزاری هجدهمین نشست شورای مرکزی این جبهه اظهار کرد: مطابق روال هر هفته اخبار و رخدادهای روز مطرح واهم ان مورد بررسی قرار گرفت، از این رو تحولات دانشگاه آزاد و ترمیم هیأت امنای این دانشگاه که با تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغول کار شده‌اند و آقای رهبر را به عنوان رئیس انتخاب کرده‌اند مورد استقبال اعضای شورای مرکزی جبهه قرار گرفت. در این نشست خبر مربوط به برخورد قضائی با تخلفات حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور نیز مطرح شد.

وی تاکید کرد: از اینکه قوه قضائیه تسلیم جوسازی‌ها و فشارها نشود و با هر فردی در هر موقعیتی بر اساس قانون و شرع برخورد کند، حمایت می‌کنیم و باید از این مسئله خرسند باشیم.

حسینی درباره بررسی ساختار جبهه مردمی و برنامه‌های پیش رو اظهار کرد: چون بعد از انتخابات لازم بود یک بازنگری در فعالیت‌های جبهه صورت گیرد و ادامه کار شفاف و روشن باشد از این جهت در چندین جلسه نقاط ضعف و قوت و افق های آینده فرا روی جبهه مطرح شد تا بر اساس آن راهبردها و برنامه های عملیاتی تعیین و مشخص شود.

وی تصریح کرد: جبهه مردمی با یک نگاه تحولی با بازسازی و تقویت خود، کار را استمرار می‌بخشد و هیچ وقفه‌ای در کار جبهه ایجاد نخواهد شد واز آنجا که رویکرد اصلی جبهه مردمی ایجاد انسجام و تقویت وحدت و هم افزائی نیروهای انقلاب است در این دوره برای جذب همه افراد و جریان ها که پیش از این به هر دلیل با جبهه همراه نشدند تلاش خواهد شد.

حسینی تاکید کرد:‌ کمیته‌های تخصصی جبهه در تهران فعالیت خود را به طور مضاعف ادامه خواهند داد و با رصد و تحلیل اتفاقات درکشور و عملکرد قوا و دستگاه های مختلف، دیدگاه‌های خود را مبتنی بر نقد سازنده بیان خواهد کرد.

عضو هیأت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه ما در جلسه آینده به جمع‌بندی نسبتا جامعی از این مسئله خواهیم رسید، درباره برگزاری مجمع سالانه جبهه مردمی گفت: ضرورت داشت قبل از انتخابات دو مجمع برگزار شود و طبیعی است که باید به صورت سالانه مجمع برگزار شود اما اگر احساس شود که برگزاری مجمع فوق‌العاده نیاز است بر اساس اساسنامه هیچ منعی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: هنوز برای برگزاری مجمع ملی فوق العاده جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است البته ما یک نشست ۶۰۰ نفره را برگزار کردیم اما هنوز برگزاری مجمع ملی قطعی نشده است اما احتمال برگزاری آن ظرف ماه‌های آینده وجود دارد تا با نشاط بیشتری فعالیت خود را پیش ببریم.

حسینی یادآور شد: در حال حاضر آسیب‌شناسی از فضای فعلی کشور و ورود برنامه‌های آینده جبهه در دستور کار است تا ان شاءالله با آمادگی بیشتر و هدفمندی بهتری پیش برویم.