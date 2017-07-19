چند نهاد فرهنگی درگذشت حبیب الله کاسه ساز را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمزه زاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری، علیرضا رضاداد مشاور ارشد سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری و بنیادفرهنگی روایت در پیام هایی جداگانه درگذشت حبیب الله کاسه ساز تهیه کننده سینما را تسلیت گفتند.

تسلیت محمد حمزه زاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری

در متن پیام محمد حمزه زاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری آمده است:

«بی تردید، حبیب سینمای ایران نامی است که در حافظه و تاریخ سینمای ایران و سینمای دفاع مقدس ماندگار است. مردی تمام نشدنی برای تمام فصول مبارزه از صحنه های دفاع مقدس تا تصویر، روایت و بازسازی تاریخ آن و تا واپسین لحظات و ذرات زندگی در مبارزه با بیماری سرطان.

سینماگری که با درک والا و هوشمندی سرشارش زمینه ساز تولید ده ها اثر ماندگار در سینما و تلویزیون شد. آثاری که هر کدام با نگاهی و باری از اندیشه در خدمت فرهنگ و کیان این مرز و بوم بوده اند.

بدرود مرد نام آشنا، کم حرف، نجیب، سربلند و بی ادعای سینمای ایران.»

علیرضا رضاد داد درگذشت حبیب الله کاسه ساز را تسلیت گفت

متن پیام علیرضا رضاد داد مشاور ارشد سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری به شرح زیر است:

«درگذشت فرهیخته گرامی تهیه کننده شایسته و از همراهان و یاران سینمای کشور خصوصا سینمای انقلاب و دفاع مقدس را به خانواده آن مرحوم و خانواده بزرگ سینمای ایران تسلیت می گویم .

همه ما در این غم شریک و اندوهگین از دست دادن اوییم .

او که در همه سال های عمر خود در غم و شادی سینما و سینماگران شریک و از هیچ تلاش و کوششی برای اعتلای سینمای کشور و یاری سینماگران فروگذار نکرد.

سینمای کشور آنقدر از او آثار و خاطرات خوب و به یاد ماندنی دارد که هرگز فراموشش نخواهد کرد .

دلبستگی او به آرمان های انقلاب و امام و تلاش مستمرش برای ثبت و نشر تاریخ پرافتخار انقلاب و دفاع مقدس از ویژگی های بارز او بود.

او حتما با امام خود محشور خواهد شد و از آن جهان ابدی دعاگوی همه ما خواهد بود.

برای آن مرحوم آمرزش و برای خانواده محترم ایشان صبر و شکیبایی از درگاه ایزد متعال مسئلت خواهیم کرد «.

پیام تسلیت بنیاد فرهنگی روایت

در متن پیام بنیاد فرهنگی روایت نیز آمده است:

«انا لله و انا الیه راجعون

حبیب الله کاسه ساز تهیه کننده خوشنام و متعهد که از «مزرعه پدری» رسول ملاقلی پور تا «اخراجی ها» ی پرطرفدار سینما، از «پروانه ای در مه» تا «شیخ بهایی» و «درچشم باد»، همه، مشحون یاد و یادگاری های اوست، در شب شهادت صادق آل محمد(ص)، از میان ما پرکشید و رفت.

زندگی سرشار از دغدغه و انگیزه این تهیه کننده متعهد سینمای دفاع مقدس و مدیر کاربلد سینما و آثار گران سنگ وی که در بیش از سی سال از تاریخ سینمای انقلاب، زبان گویای این هنرمند متعهد بوده است، باقیات الصالحاتی هستند که ان شاء الله در دنیای دیگر دستگیر کاسه ساز خواهند بود.

بنیاد فرهنگی روایت، درگذشت حبیب الله کاسه ساز که از مدیران اسبق این مجموعه فرهنگی نیز بوده و خدمات ارزنده ای را در جایگاه مدیریت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و هیئت مدیره شهرک سینمایی دفاع مقدس صورت داده است را به اهالی سینما که امروز در غم از دست دادن کاسه ساز هستند، به خانواده وی تسلیت گفته و برای ایشان از درگاه خدای متعال صبر مسئلت می کند.»