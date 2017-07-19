قدردانی ولید المعلم از نقش ایران در استقرار ثبات و آرامش در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه که به منظور گفتگو و رایزنی با مقامات عالی سوریه پیرامون آخرین تحولات منطقه و روند مذاکرات بین المللی سوریه، شب گذشته وارد دمشق شده است امروز با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد.

جابری انصاری و المعلم با توجه به مذاکرات آستانه و توافق آتش بس در جنوب سوریه و مذاکرات ژنو در مورد تحولات و برنامه های آتی دو کشور در ابعاد مختلف از جمله مبارزه با تروریسم در سوریه گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این دیدار طرف سوری با تقدیر از نقش جمهوری اسلامی ایران در استقرار ثبات و آرامش در این کشور از حمایت های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی و بویژه در مذاکرات دو و چند جانبه در آستانه تقدیر کرد.