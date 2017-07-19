خواب آلودگی در اتوبان قم حادثه آفرید/ یک فوتی و ۳ مصدوم

سرهنگ محمدرضا محمودوند، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۱۶ چهارشنبه، خواب آلودگی سبب انحراف یک دستگاه پژو پارس از مسیر حرکت شد.

وی افزود: خودرو در اثر انحراف از جاده خارج و واژگون شده و آتش گرفت.

جانشین پلیس راه غرب استان تهران با بیان این که در این حادثه یک مرد ۴۲ ساله جان خود را از دست داد، افزود: ۳ نفر دیگر در خودرو پژو مصدوم شده و در آتش سوختند که این افراد با امداد هوایی به بیمارستان هفتم تیر شهرری و شهید مطهری انتقال داده شدند.

محمودوند ادامه داد: این حادثه در تیر برق شماره ۷۳۵ رخ داد و در اثر آن مدت کوتاهی این محور با ترافیک نیمه سنگین مواجه بود که با حضور به موقع نیروهای پلیس راه، اوضاع مدیریت شده و هم اکنون تردد به طور عادی در جریان است.