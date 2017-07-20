به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، سیدرضا میرکریمی در این نشست که همزمان با اکران فیلم «فرش ایرانی» برای فارسی آموزان خارجی بود، در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از اینکه در جمع فارسی آموزانی از کشورهای مختلف دنیا حضور دارد، با اشاره به ویژگی‌های منحصر به فرد فرش‌های‌ ایرانی، به بیان شکل‌گیری ایده ساخت مستندی با محتوای فرش ایرانی پرداخت؛ فیلمی که از زبان کارگردان‌هایی همچون عباس کیارستمی، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، مجید مجیدی، رخشان بنی‌اعتماد و ۱۰ تن از فیلمسازان دیگر سینمای ایران به معرفی فرش‌های‌ ایرانی پرداخته شده است.

وی، ضمن تبیین ویژگی‌های یک روایت صحیح، خطاب به فارسی‌آموزان گفت: شما به عنوان کسانی که درصدد آشنایی با هویت و فرهنگ یک ملت از طریق آموزش زبان و ادبیات آن کشور برآمده‌اید و دوره‌های مربوط آن را از سرگذرانده و در پی تقویت معلومات خود هستید، یقینا روزی حاصل دیده‌ها و شنیده‌هایتان را برای دیگران ثبت و عرضه خواهید کرد.

کارگردان «به همین سادگی» در ادامه افزود: در این حوزه اگر هدف شما انعکاس اندوخته‌ها از طریق فیلمسازی است، پیشنهاد می­‌کنم این اصل را فراموش نکنید؛ اینکه مهارت آشنایی با دوربین و لنز و دیگر موارد فنی فیلمسازی را می‌شود در کمترین زمان با اختصاص وقت معینی آموخت، اما برای ارتباط عمیق و اثرگذار با دیگران تکنیکی آکادمیک وجود ندارد تا بتوان رفت و در کنار جمعی از همکلاسی‌ها آن را یاد گرفت.

میرکریمی در پاسخ به این سوال که چطور یک فیلم خوب بسازیم؟، گفت: اگر دوست دارید مخاطبان پای حرف‌های شما بنشینند و تجربه‌های شخصی تان را ببینند، سعی کنید در زندگی عادی هم با سوژه‌تان که به دنبال پرداختن به آنها هستید، ارتباط بگیرید. یعنی مدت آشنایی شما بر حسب یک هدف درسی یا تجاری محدود به زمان‌های خاصی نباشد؛ سعی کنید همیشه با موضوع مورد نظرتان باشید و زوایای آن را لمس کنید.

وی با بیان تجربه‌هایش در پرداختن به یک روایت تماتیک گفت: من وقتی با ماشین خودم در خیابان رانندگی می‌کنم، حتی در این شرایط هم از هر فرصتی برای پرداختن به آن چه در ذهن دارم استفاده می‌کنم. برای مثال در راستای چیزی در فکرم به آن رسیده‌ام اگر پیرزنی با کلی وسایل را در عرض پیاده‌رویی ببینم، لحظات بعدی این خانم و خریدهای که در دستش دارد را هم خیال‌پردازی می‌کنم. از این روش در پرورش بهتر ایده و روایت خودم استفاده می‌کنم.

کارگردان فیلم «دختر» خطاب به فارسی‌آموزان خارجی گفت: تنهایی با ذات انسان سازگار نیست. انسان‌ها برای زندگی بهتر ناگزیر از ارتباط با یکدیگر هستند، ولو ارتباطی ساده باهم. در ارتباط افراد است که همه اتفاقات شکل می‌گیرد. برای روایت‌های خودتان سعی کنید بیش از آن که به تشریح داده‌های شخصی بپردازید، تعامل‌تان را با افراد درگیر سوژه بیشتر و بیشتر کنید.

تهیه کننده فیلم «فرش ایرانی» رمز موفقیت هر روایتی را همسطح شدن راوی و شخصیت‌های سوژه انتخابی مطرح کرد و افزود: همیشه یک ماموریت مهم برای فرد قصه‌گو یا روایت کننده وجود دارد و آن هم این‌که تجربه‌های خودش را با دیگران به اشتراک بگذارد و نه اینکه بخواهد چیزی را به دیگری یاد دهد. کسی با این تصور به روایت بپردازد باخته است و هرگز رابطه موثری نخواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به یافته‌های شخصی خودش در حوزه فیلنامه‌نویسی اظهار کرد: در تلاش برای محقق کردن این باشید که تجربه‌های خودتان را به دیگران نشان دهید و به آنها بگویید ممکن است بخشی از این صحبت‌ها به کار شما بیاید و خیلی از آنها هم شاید مفید حالتان نباشد. اما هرگز راضی نشوید به کسی بگویید من آمده‌ام به شما بگویم که چطور بیاندیشید و چگونه زندگی کنید.

وی همچنین تاکید کرد: فراموش نشود بی‌اعتنایی به این اصل همه چیز را به هم می‌ریزد. چرا که ما نمی‌دانیم فیلم‌های ما را چه کسانی می‌بینند و اثر ما در معرض دید چه کسانی و در چه سطح معلوماتی قرار خواهد گرفت. خلاصه اینکه برای کسی نسخه ننویسید.

در ادامه برنامه، این فیلمساز ایرانی به جمع فارسی‌آموزان آمد و از خاطرات سفرهایش به تعداد زیادی از کشورهایی گفت که نمایندگانی از آن‌ کشورها در جمع یاد شده حضور داشتند.

در این دیدار صمیمانه همچنین فارسی‌آموزی از کشور قزاقستان از علاقه خود به آثار این فیلمساز گفت که میرکریمی در پاسخ به او یادآور شد: من هم علاقمند کشور شما هستم. سال گذشته به عنوان داور در یکی از جشنواره‌های کشور شما به آلماتی دعوت شدم اما به دلیل عذری ناخواسته امکان حضور نداشتم. البته سعی دارم این سفر را در سال جاری انجام دهم.

لازم به ذکر است در این نشست، نمایش فیلم اپیزودیک «فرش ایرانی» در ۱۵ پرده یا فیلم کوتاه، به عنوان ترجمان هنرهای ایرانی به دیگر زبان‌های دنیا، در سالن نمایش خانه سینما به مدت ۱۱۷ دقیقه برای فارسی‌آموزان پخش شد که این مجموعه با همت نامداران سینمای ایران از روایت در قالب پویانمایی گرفته تا ساخت‌ آثاری فانتزی و کمیک به جایگاه فرش در بین خانواده‌های ایرانی پرداخته بود.

این فیلم­‌های کوتاه شامل «فرش عشایری» از بهروز افخمی، «مشترک مورد نظر در دسترس نیست» از رخشان بنی‌اعتماد، «قالی سخن‌گو» از بهرام بیضایی، «گره گشایی» از جعفر پناهی، «فرش زمین» از کمال تبریزی، «فروشی نیست» از سیف‌الله داد، «فرمایش آقا سید رضا» از مجتبی راعی، «قالی جادو (شازده کوچولو)» از نورالدین زرین‌کلک، «فرش، اسب، ترکمن» از خسرو سینایی، «فرش و زندگی» از بهمن فرمان آرا، «کجاست جای رسیدن؟» از عباس کیارستمی، «دست آفرینی هدیه به دوست» از مجید مجیدی، «فرش و فرشته» از داریوش مهرجویی، «خاطره خاطره» رضا میرکریمی و «کپی برابر اصل» از محمدرضا هنرمند می­شوند.

آشنایی با فرهنگ و هنر ایران یکی از دلایل علاقه فارسی آموزان به این زبان شیرین است. همچنین سینمای ایران بسیار مورد توجه آنان بوده و به همین خاطر پخش فیلم ­های شاخص سینمای ایران که در عین حال معرف هنر اصیل ایران نیز هستند، در دستور کار برنامه‌های فرهنگی بنیاد سعدی قرار گرفته است.