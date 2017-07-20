رشد ۲۰ درصدی تعداد پزشکان تمتع/ فعالیت ۹۷ درمانگاه ویژه زائران

به گزارش خبرنگار مهر، دکترسیدامیرمحسن ضیائی در حاشیه همایش پزشکان حج سال ۹۶ در جمع خبرنگاران درباره تدابیر مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر برای حج تمتع سال ۹۶، اظهارداشت: در حال حاضر بخشی از محموله‌ داروهایی جمعیت هلال احمر به عرستان ارسال شده است و تیم‌های پیش پرواز ما نیز اعزام شده‌اند تا نسبت به ترخیص داروها اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر ۲ بیمارستان مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر ایران در مکه و مدینه در ایام حج سال ۹۶، ۹۷ درمانگاه نیز در مکه و مدینه اماده ارائه خدمات درمانی به زائران ایرانی است، افزود: ۹۲ درمانگاه درمکه و ۵ درمانگاه در مدینه داریم که از این تعداد، ۶۶ درمانگاه به صورت شبانه روزی فعالیت می‌کنند.

۳۵۰ پزشک همراه کاروان های زائران ایرانی در مکه و مدینه

رئیس جمعیت هلال احمر درباره تیم پزشکی هلال احمر، اظهارداشت:‌ تیم پزشکی و درمانی مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در حج تمتع سال ۹۶، متشکل از ۵۷۵ نفر است که از این تعداد ۳۵۰ نفر از آن‌ها همراه کاروان ها هستند و مابقی افراد در کادر ستادی و بیمارستانی فعالیت خواهند کرد.

وی به ضرورت ارائه آموزش های امداد و نجات به کادر پزشکی مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر اشاره کرد و یادآور شد: اعضای تشکیل دهنده کادر درمانی هلال احمر در حج تمتع سال ۹۶ آموزش های امداد و نجات را فراگرفته اند تا در صورت نیاز از آن استفاده کنند.

افزایش ۲۰ درصدی اعضای تیم های پزشکی در حج تمتع سال ۹۶

دکتر ضیایی درباره افزایش ظرفیت تیم پزشکی هلال احمر در سال ۹۶ برای اعزام به سرزمین وحی، گفت:‌ تعداد افراد تیم پزشکی اعزامی به حج تمتع سال جاری نسبت به سال۹۴، ۲۰ درصد رشد داشته است.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر، تمامی تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای کادر درمانی در مکه مکرمه و مدینه منوره تامین شده است، به علاوه امکان استفاده از خدمات تخصصی و بیمارستانی عربستان نیز فراهم است.

رئیس جمعیت هلال احمر درباره کیفیت ارائه خدمات درمانی به زائران ایرانی، تصریح کرد: خدماتی که مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در ایام حج تمتع به زائران ارائه می دهد از سوی هیچ کشوری ارائه نمی شود.

وی با اشاره به اینکه در صورت شیوع بیماری های واگیردار تیم معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که همراه با پزشکان مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در مکه و مدینه حضور دارند نسبت به جلوگیری از شیوع گسترده آن اقدام خواهند کرد، عنوان کرد: این تیم به صورت مداوم در حال رصد بیماری های زائران هستند و در صورت واگیردار بودن یک بیماری، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

پیگیر دریافت بودجه ۵۰۰ میلیاردتومانی هستیم

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به بودجه جمعیت هلال احمر در امر امداد و نجات ابراز داشت: در بودجه هلال احمر در بخش جاری باید اقداماتی صورت بگیرد که البته آقای نوبخت اعلام کردند در این بخش ۵۰۰ میلیارد تومان به هلال احمر اختصاص پیدا می‌کند که البته از این به بعد باید پیگیر دریافت این بودجه باشیم.

مهرماه؛ آغاز طرح سلامت یار در بیمارستانهای متقاضی اجرای طرح

دکتر ضیائی به اجرای پایلوت طرح سلامت یاران اشاره و خاطرنشان کرد: این طرح به صورت پایلوت در چندین بیمارستان انجام شده بود و از سوی کادر درمانی بیمارستان ها و بیماران با استقبال مواجه شد؛ بنابراین مهرماه سال جاری طرح سلامت یار در بیمارستان هایی که متقاضی اجرای طرح باشند برای اجرا می شود.