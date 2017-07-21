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۳۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۰

هشدار لیورپول به بارسا؛

کوتینیو به هیچ قیمت فروشی نیست

کوتینیو به هیچ قیمت فروشی نیست

فلیپ کوتیونیو که با احتمال جدایی نیمار از بارسا گزینه اصلی جایگزینی اوست تصمیم ترک تیمش را ندارد و لیورپول هم اعلام کرده او را نمی‌فروشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فلیپ کوتینیو» ستاره تیم فوتبال لیورپول، یکی از بازیکنانی است که با پررنگ شدن احتمال خروج نیمار از تیم فوتبال بارسلونا، به منظور پر کردن جای خالی‎اش به تیم کاتالانی نسبت داده می‏‎شود. این در حالی است که یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول که فصل نقل و انتقالات آرامی را سپری کرده احتمال جدایی ستاره تیمش را رد کرده است.

کلوپ بعد از این که لیورپول پیشنهاد ۷۲ میلیون پوندی بارسا برای کوتینیو را رد کرد مدعی شده با سران باشگاه به توافق رسیده در بازار نقل و انتقالات تابستانی هیچ یک از بازیکنانی که در تیم و مخصوصا از بازیکنان اصلی تیم هستند از این تیم جدا نشوند.

از طرفی خود کوتینیو هم می‎داند یکی از مهره‎های اصلی تیم کلوپ است و تصمیمی برای ترک تیمش ندارد و می‎خواهد در پروسه بازسازی لیورپول توسط کلوپ سهیم باشد.

کد مطلب 4036792

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