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۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶

مدیر اداره محیط زیست و انرژی شهرداری منطقه یک تهران:

کیسه های نان پارچه ای در نانوایی های شمال تهران توزیع شد

کیسه های نان پارچه ای در نانوایی های شمال تهران توزیع شد

شمیرانات- مدیر اداره محیط زیست و انرژی شهرداری منطقه یک تهران از توزیع کیسه های نان پارچه ای در نانوایی ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آسیه اقدسی صبح شنبه با بیان این که کیسه های نان پارچه ای در نانوایی های شمال تهران با هدف آگاه سازی شهروندان در رابطه با کاهش استفاده از کیسه های پلاستیکی و حفظ محیط زیست در هفته بدون نایلکس توزیع شد، اظهار داشت : روز بدون نایلکس با مشارکت کانون های محیط زیست با پیام « کیسه پلاستیکی کمتر، زمین پاک تر، زندگی بهتر» در سطح محلات شمال تهران برگزار شد.

وی گفت: در هفته بدون نایلکس در تمامی سراهای محلات ۲۷ گانه آموزش های لازم برای ارتقاء سطح آگاهی شهروندان از قبیل برگزاری کلاس و دوره های آموزشی با همکاری واحد بازیافت و محیط زیست در سراهای محلات و...  با موضوع کاهش مصرف کیسه ها ، ظروف و محصولات یکبار مصرف پلاستیکی و  جایگزین کردن مواد قابل بازیافت غیر پلاستیکی با شعار پلاستیک کمتر ، زمین پاک تر ، سلامت بیشتر اجرا شد.

اقدسی اضافه کرد: از ویژه برنامه های اجرا شده در روز بدون نایلکس می توان به نصب بنر و پوستر اطلاع رسانی و توزیع پوستر آموزشی ، اجرای کارگاه های آموزشی در سراهای محلات، آموزش چهره به چهره در میادین تره بار،  توزیع کیسه نان پارچه ای در بین نانوایی ها و شهروندان اشاره کرد.

کد مطلب 4037497

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