خبرگزاری مهر-گروه هنر: تا چند روز دیگر فهرست نهایی فیلم‌های حاضر در هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه اعلام خواهد شد و از نیمه مردادماه نیز آکادمی داوری کار خودش را آغاز می‌کند. به همین منظور کاظم ملایی فیلمساز و عضو هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه در مورد برگزاری جشن امسال با امیر توده روستا دبیر هشتمین جشن فیلم کوتاه به گفتگو نشسته‌است که حاصل آن را در ادامه می خوانید.

*امسال دقیقا چه تعداد فیلم به دبیرخانه جشن ارسال شد و آیا دبیرخانه در وهله اول ثبت‌نام های باطل را تشخیص داده و آنها را کنار می‌گذارد؟

-امسال تعداد ۴۸۱ فیلم در سایت انجمن برای شرکت در جشن مستقل فیلم کوتاه ثبت نام کرده اند و تا پایان مهلت تمدید شده تعداد ۴۳۱ فیلم کوتاه به دبیرخانه جشن تحویل داده شده است. از این تعداد ۱۳ فیلم تکراری سال گذشته بوده‌اند که مجددا توسط فیلمساز به دبیرخانه جشن ارسال شده است. یکی از این فیلم‌ها سه سال متوالی‌ است که ثبت نام می‌کند و دو فیلم هم با تغییر تیتراژ نسبت به سال گذشته ثبت نام و ارسال شده است. این موارد از چشم دبیرخانه جشن دور نمی‌ماند و فیلم‌های تکراری هیچگاه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. ضمنا دبیرخانه جشن تصمیم دارد سال آینده موارد اینچنینی را با ذکر نام، رسانه‌ای کند.

یکی از این فیلم‌ها سه سال متوالی‌ است که ثبت نام می‌کند و دو فیلم هم با تغییر تیتراژ نسبت به سال گذشته ثبت نام و ارسال شده است! لازم به توضیح است که ثبت نام فیلم‌ها از ۱۴ فروردین‌ماه آغاز شد و آثار به مرور زمان به دفتر جشنواره تحویل داده شد. بر همین اساس هیات انتخاب از ابتدای خردادماه بازبینی فیلم‌ها را آغاز کرد و هفته‌ گذشته به کار خود پایان داد. فیلم‌ها بر اساس زمان تحویل به دبیرخانه، به سه گروه تقسیم شد و توسط گروه‌های هیات انتخاب در زمانبندی دو ماهه بازبینی شده است.

*به گفته گروه های بازبینی تا الان سطح کیفی فیلم‌ها از لحاظ قصه چگونه بوده است؟

-در بین فیلم های ارسالی مثل همیشه فیلم‌های ضعیف، متوسط و تعدادی فیلم خوب وجود دارد. بر اساس گزارش‌های کلی به نظر می‌رسد همچنان موضوعات اجتماعی در اولویت ذهنی فیلمسازان قرار دارد و فیلم‌هایی با نگاه خاص و با نگاه تجربی در بین فیلمسازان کمرنگ شده، البته این آمار بسیار کلی است.

*در این دوره قرار شده است که داورهای مهمان از چه حوزه‌هایی انتخاب شوند؟ آیا بهتر نیست تخصصی‌تر شده و از اعضای قدیمی اصناف اصلی خانه سینما مثلا صنفِ کارگردانی، فیلمبرداری، تدوین، صدا و ... استفاده شود؟

-امسال از داوران مهمان قرار است در مرحله دوم آکادمی دعوت به عمل آید و تا آنجا که امکان داشته باشد تصمیم بر آن است که درصد بیشتری از داوران مهمان، افراد تخصصی همچون مدیران فیلمبرداری، صدا، تدوین و کارگردان باشند.

*افرادی که در دو دوره قبل آکادمی غیبت داشته‌اند، امسال از لیست آکادمی کنار گذاشته می‌شوند؟ یا افرادی که حق عضویت خودشان را پرداخت نکرده اند؟

-افراد آکادمی امسال از بین لیست داوران آکادمی ۲ سال گذشته که حضور داشته اند انتخاب می شوند. براساس آیین نامه، اعضای آکادمی که ۲ سال پیاپی غیبت داشته‌اند یا عضویت آنها به حالت تعلیق در آمده و یا حق عضویت سالانه خود را پرداخت نکرده اند، نمی‌توانند در آکادمی امسال شرکت کنند.

*آیا این افراد می‌توانند در سال بعد دوباره درخواست عضویت بدهند؟

-بله، هرگاه افرادی که دچار این مشکلات هستند عضویت آنان با نظر هیات مدیره به حالت عادی برگردد، می‌توانند دوباره برای حضور در آکادمی سال آینده درخواست عضویت ارائه بدهند.

*با توجه به تغییرات سال گذشته آیین نامه آکادمی، امسال شرایط عضویت در آکادمی نسبت به دوره های قبل چه تفاوت‌هایی داشته است؟

-در جلسات مشورتی تغییر آیین نامه آکادمی که سال گذشته برگزار شد، پیشنهادهای زیادی مبنی بر انحلال آکادمی فعلی و عضوگیری مجدد اعضا مطرح شد تا داوران جدی‌تر و تخصصی‌تری وارد آکادمی شوند اما بدلیل تغییرات بنیادی در شیوه انتخاب فیلم‌ها، آرای داوران و در نهایت شمارش آنها که خود منجر به انتخاب دقیق‌تر برگزیدگان خواهد شد، تغییرات در اعضا آکادمی به سال آینده موکول شد تا نتیجه آرای آکادمی امسال هم مورد بررسی قرار گیرد، اما در مورد تغییرات عضویت امسال فقط می‌توان گفت انتخاب اعضای جدید آکادمی نسبت به سال گذشته با سخت گیری بیشتری صورت گرفته است.

*تا الان چه تعدادی عضویتشان در آکادمی ایسفا تایید شده و به جمع داوران اصلی اضافه شده اند؟

-از جمع ۱۶ نفری که متقاضی عضویت در آکادمی ایسفا بودند، عضویت ۶ نفر آنها مورد تایید قرار گرفته است.

*متاسفانه در هر دوره آکادمی تعداد خیلی کمی از داوران، در بعضی از رشته‌ها رای چندان درست و صادقانه‌ای را نمی نویسند. به نظرتان چگونه می‌شود آداب قضاوت حرفه‌ای را بوجود آورد تا اینگونه رفتارها به مرور زمان کمرنگ‌تر شوند؟

-طبیعی است که مرحله اول هر قضاوت وجدان و قضاوت درونی داوران نسبت به آرای خودشان است. شخصی که در چنین مسندی قرار می گیرد در نگاه اول باید قضاوت صحیح و بدون شیطنت را ملاک قرار دهد و وظیفه ما به عنوان مجریان برگزاری جشن، اعتماد به داوران‌مان است، اما با بررسی آرای دوره های قبل بعضا مواردی پیدا شد که با تغییرات آیین نامه‌ای امسال امیدواریم آن چند مورد هم دیگر دیده نشود.

*آیا اعضای هیات انتخاب که فیلم‌ها را قبلا دیده‌اند می‌توانند از جلسات داوری اولیه غیبت کرده و الزاما در داوری مرحله دوم شرکت کنند؟

-قطعا برای اعضای هیات انتخاب شرایط کمی متفاوت است، اما به این معنی نیست که در تمامی روزها حضور نداشته باشند، چرا که هر کدام از اعضای هیات انتخاب دو سوم فیلم های رسیده را دیده‌اند به همین دلیل حضور آنها در آکادمی الزامی است، اما با شرایطی متفاوت نسبت به بقیه‌ اعضا که به آنها اعلام خواهد شد.

*در هر دوره یکی از چالش های مهم آکادمی نحوه شمارش آرا بوده است. با وجود توضیحات آیین نامه جدید، ولی هنوز شکل اجرایی آن درست برای اعضا جا نیفتاده است. لطفا به روشی ساده‌تر توضیح بدهید که امسال شیوه شمارش آرا به چه شکلی است و اصلا این روش بر اساس چه منطقی شکل گرفته است؟

-با بررسی فیلم های برگزیده در سال‌های گذشته می‌توان به جد گفت هیچگاه در مورد انتخاب بهترین فیلم اشتباهی رخ نداده است. در بررسی جوایز دیگر هم همینطور، اما طبیعی است که برای ارتقای آکادمی و به‌روز کردن آن نیاز به تغییرات وجود دارد، تا با این تغییرات از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کنیم. از سال گذشته با بررسی دقیق نمونه‌های موجود آکادمی در دنیا و تست‌های مختلف روی آرا دوره های گذشته‌ جشن فیلم کوتاه، شیوه‌ جدید دریافت آرا و شمارش آن بوجود آمد، اما اینکه این شیوه‌ شمارش برای اعضای آکادمی چگونه توجیه می‌شود می توانم بگویم در این باره فیلمی آموزشی در دست تهیه است که همه‌ این موارد را توضیح می‌دهد و قرار است در ابتدای هر سانس برای داوران آکادمی به نمایش گذاشته شود.

*چرا امسال بخش «فیلم تجربی» به بخش «فیلم با نگاه تجربی» تبدیل شد؟ اعضای آکادمی باید چه معیارهایی برای انتخاب بهترین فیلم با نگاه تجربی داشته باشند؟

اگر تعداد فیلم‌های کوتاه با نگاه تجربی کمتر از تعداد نامزدهای بخش‌های دیگر باشد، این جایزه اهدا نخواهد شد و یا به برگزیده فقط یک دیپلم افتخار داده می‌شود -در چند دوره اخیر فیلم‌هایی در بخش تجربی حضور داشتند که در بعضی مواقع کارگردانان خود آن آثار در محافل خصوصی به داستانی بودن آثارشان اشاره می‌کردند، اما از آنجاییکه ملاک حضور در بخش تجربی انتخاب خود کارگردان بوده است، آیین نامه آکادمی اجازه تغییر فیلم ها به بخش داستانی یا تجربی را به دبیر جشن نمی‌داد و از آنجاییکه در سال‌های اخیر تعداد آثار تجربی در تولیدات سالانه کمتر شده است، دو پیشنهاد جدید برای حل این معضل ارائه شد؛ یکی از این پیشنهادها حذف بخش تجربی و توجه به فیلم هایی با نگاه تجربی بود و پیشنهاد دیگر تصمیم نهایی در خصوص تجربی بودن یا داستانی بودن فیلم به هیات انتخاب و در نهایت تایید دبیر جشن بود، که با پیشنهاد اول یعنی انتخاب فیلم با نگاه تجربی از بین تمامی آثار حاضر در جشن هشتم موافقت شد. لازم به توضیح است که اگر تعداد فیلم‌های کوتاه با نگاه تجربی کمتر از تعداد نامزدهای بخش‌های دیگر باشد، این جایزه اهدا نخواهد شد و یا به برگزیده فقط یک دیپلم افتخار داده می‌شود، که قضاوت و تصمیم گیری نهایی در این مورد به روزهای آکادمی موکول خواهد شد.

*از تندیس انحصاری جشن فیلم کوتاه چه خبر و الان در چه پروسه ای‌ است و قرار است چه زمانی رونمایی شود؟

-پروسه انتخاب تندیس جدید جشن مستقل فیلم کوتاه از سال گذشته آغاز شد و هیات مدیره با اطلاع از تصمیم مدیریت خانه سینما در مورد تغییر تندیس جشن مستقل از جشن خانه سینما، مشورت‌هایی را با افراد متخصص در این حوزه آغاز کرد. اما روند ساخت تندیس از ابتدای امسال به شکل جدیدی تری مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا اینکه از بین پیشنهادها و طرح های متنوع رسیده به جشن مستقل در یک جلسه مشورتی با حضور بخش اعظمی از اعضا آکادمی ایسفا، طرح تندیس جدید انتخاب و روند تولید آن آغاز شد. در چند روز گذشته پرینت سه بعدی تندیس مورد تایید قرار گرفت و در حال حاضر در مرحله ریخته گری قرار دارد. زمان رونمایی تندیس قطعا نزدیک زمان برگزاری هشتمین جشن مستقل خواهد بود.

*چه زمانی دقیقا اسامی فیلم‌های بخش مسابقه اعلام می شود و حدودا تاریخ برگزاری جلسات آکادمی و شبِ جشن چه زمانی است؟

-در همین هفته فهرست نهایی فیلم های حاضر در جشن اعلام خواهد شد و اواسط مردادماه مرحله اول داوری آکادمی و نیمه‌ دوم مرداد ماه مرحله دوم آن برگزار شده و جشن مستقل فیلم کوتاه هم اوایل شهریورماه با معرفی برگزیدگانش برگزار خواهد شد.