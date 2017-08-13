زمان برگزاری جشن مستقل فیلم کوتاه مشخص شد/ نگاه صنفی نداریم

امیر توده روستا دبیر هشتمین جشن فیلم کوتاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به داوری فیلم های ارسالی گفت: داوری بخش اول جشن فیلم کوتاه که به صورت آکادمی برگزار می شود به پایان رسیده است و بخش دوم داوری به زودی و طی هفته آینده آغاز می شود. در داوری اول، نامزدها انتخاب می شوند و در داوری دوم نامزدها توسط داوران سابق و داوران جدیدی که به گروه اضافه می شوند، بازبینی خواهند شد.

دبیر هشتمین جشن فیلم کوتاه توضیح داد: نمایش فیلم ها برای اعضای آکادمی کاملا برنامه ریزی شده است علاوه بر این تکرار نمایش فیلم برای برخی از داوران که نمایش اصلی را از دست داده اند نیز در نظر گرفته شده است. خوشبختانه این اخلاق جمعی دیدن همچنان در ما وجود دارد هر چند این روش پیچیدگی های خاص خود را دارد و در برخی از موارد باعث می شود که حضور برخی از دوستان را در آکادمی نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: طی دو سال گذشته، بحث نمایش آن لاین برای داوران وجود داشته است و فکر می کنم در آینده نزدیک به این امر دست پیدا کنیم.

توده روستا گفت: خوشبختانه هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه مانند سال های گذشته همه آثار سینماگران را چه آنهایی که عضو انجمن هستند و چه آنهایی که عضو انجمن نیستند مورد داوری قرار می دهد و هیچ نگاه صنفی به این امر ندارد. در واقع ما در انجمن به کیفیت فیلم برای حضور در جشن فکر می کنیم و کمتر نگاه صنفی به انتخاب فیلم ها داریم.

وی توضیح داد: در این دوره از جشن، ۸ جایزه در نظر گرفته شده است که این تعداد ممکن است بعد از داوری ها به ۷ جایزه تبدیل شود. تندیس جشن نیز در مرحله تولید قرار دارد و به زودی آماده می شود.

این هنرمند بیان کرد: هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در روز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه برگزار می شود البته مکان برگزاری این جشن هنوز قطعی نشده است. این جشن نسبت به دوره های دیگر کاملا متفاوت برگزار می شود و تندیس جدیدی نیز برای آن طراحی شده است و همان طور که به صورت مستقل برگزار می شود، نوع و شیوه برگزاری جشن با تغییراتی همراه خواهد بود.

توده روستا در پایان درباره کیفیت آثار ارسال شده گفت: در این دوره از میان فیلم هایی که تا امروز داوری شده اند آثار با کیفیت زیادی دیده می شود و داوری قابل توجهی را پیش رو داریم.