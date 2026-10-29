علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو خبرنگار مهر، درباره احتمال غیرحضوری شدن کلاس‌های درس به دلیل محدودیت‌های انرژی و شرایط بحرانی اظهار کرد: در حال حاضر، تمام کلاس‌های درس به‌صورت حضوری برگزار می‌شود و دلیلی برای تعطیلی کلاس‌ها و غیرحضوری شدن آموزش وجود ندارد؛ چراکه خوشبختانه در زمینه انرژی، برودت هوا و آلودگی هوا با مشکلی مواجه نیستیم.

وی افزود: اگر به دلیل آلودگی هوا، شرایط جوی یا دلایل دیگر لازم باشد کلاس‌های درس غیرحضوری شوند، این تصمیم در مناطق مشخص و به‌صورت محدود اتخاذ خواهد شد و به شکل گسترده و سراسری نخواهد بود.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش از والدین خواست برای حضور به‌موقع دانش‌آموزان در مدارس همکاری کنند و گفت: هیچ چیزی جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد. دانش‌آموزی که در مدرسه حضور ندارد، آسیب می‌بیند و در زمینه تربیت تمام‌ساحتی نیز با آسیب مواجه خواهد شد.

فرهادی در ادامه درباره وضعیت بازماندگان از تحصیل توضیح داد: در بررسی این موضوع باید دو مسئله را از یکدیگر تفکیک کرد؛ نخست اینکه آیا آموزش‌وپرورش کلاس درس موردنیاز را برای ثبت‌نام دانش‌آموزان فراهم نکرده است و دوم اینکه آیا دانش‌آموز برای ثبت‌نام مراجعه نکرده است.

وی تصریح کرد: هیچ دانش‌آموزی نداریم که به دلیل نبود دسترسی به کلاس درس ثبت‌نام نشده باشد. برای نمونه، نزدیک به ۴۰۰ مدرسه داریم که در هرکدام تنها یک دانش‌آموز و یک معلم حضور دارند. حتی برای یک دانش‌آموز ابتدایی در روستایی بسیار دورافتاده نیز معلم اعزام می‌کنیم؛ زیرا معتقدیم اگر معلمی برای او اعزام نشود، آن دانش‌آموز از تحصیل بازخواهد ماند. این موضوع نشان‌دهنده حساسیت آموزش‌وپرورش نسبت به دسترسی کودکان به آموزش است.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به کاهش جمعیت دانش‌آموزی در سال تحصیلی جاری گفت: این کاهش دو دلیل دارد که یکی از آن‌ها افت جمعیت ورودی پایه اول ابتدایی است. تعداد دانش‌آموزان ورودی این پایه نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر کاهش یافته که با پیش‌بینی‌های جمعیتی همخوانی دارد.

فرهادی با تأکید بر اهمیت شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، به‌ویژه در دوره ابتدایی، اظهار کرد: بازماندگی از تحصیل در کودکان تا ۱۲ سالگی، یعنی تا پایان پایه ششم ابتدایی، برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. دوره متوسطه اول و دوم نیز مهم است، اما حساسیت ما در پایه‌های اول تا ششم بیشتر است و به‌طور مستمر وضعیت دانش‌آموزانی را که ثبت‌نام نکرده‌اند، پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: ثبت‌نام نکردن لزوماً به معنای درس نخواندن نیست. برخی از این کودکان به دلیل شرایط جسمی یا ذهنی، حتی در مدارس آموزش‌وپرورش استثنایی نیز امکان آموزش‌پذیری ندارند. گروهی دیگر نیز مهاجرت کرده‌اند؛ به‌طوری‌که در برخی مناطق، آمار ثبت‌نام پایه اول بیش از ۱۰۰ درصد جمعیت موالید همان منطقه است. این وضعیت نشان می‌دهد که بخشی از کودکان از مناطق دیگر به آنجا مهاجرت کرده‌اند و در آمار منطقه مبدأ، وضعیت متفاوتی ایجاد می‌شود.

فرهادی یکی دیگر از عوامل مؤثر بر آمار بازماندگی از تحصیل را تحصیل برخی کودکان در مدارس دینی عنوان کرد و گفت: این پدیده به‌ویژه در استان‌های شرقی کشور بیشتر مشاهده می‌شود. برخی کودکان زیر ۱۲ سال در مدارس دینی تحصیل می‌کنند و در مدارس آموزش‌وپرورش حضور ندارند؛ بنابراین ممکن است در آمارهای این وزارتخانه به‌اشتباه به‌عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی شوند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازگرداندن کودکان به چرخه آموزش بیان کرد: سال گذشته با پیگیری حکیم‌زاده و اجرای طرح حامی و سایر برنامه‌ها، نزدیک به ۱۰۰ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل به کلاس‌های درس بازگشتند.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش افزود: برای شناسایی این دانش‌آموزان، با همکاری سازمان بهزیستی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها وضعیت کودکانی را پیگیری کردیم که سال گذشته در کلاس درس حضور داشتند، اما در سال تحصیلی جدید ثبت‌نام نکرده بودند. این پیگیری‌ها در سال جاری نیز ادامه دارد.

فرهادی در پایان درباره آمار دقیق بازماندگان از تحصیل در سال جاری گفت: در حال حاضر آمار دقیق را در ذهن ندارم و برای اعلام رقم قطعی باید اطلاعات بررسی و دریافت شود.