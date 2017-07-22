تولید اولین ابزار هوش مصنوعی قابل اتصال به همه رایانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وی تری، این ابزار که Movidius نام گرفته، دارای شبکه های عصبی هوش مصنوعی خودآموز است و مدل آزمایشی آن اولین بار در آوریل گذشته با نام Fathom عرضه شده بود.

این ابزار مانند یک شتابگر هوش مصنوعی عمل می کند که نیازی به اتصال به سرویس های کلود هم ندارد و تنها با اتصال به سیستم عامل رایانه می تواند درک و هوش خود را برای انجام وظایف محوله افزایش دهد.

با استفاده از این ابزار می توان بدون نیاز به کسب اطلاعات فنی سطح بالا پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی طراحی کرد یا هوش مصنوعی سطح بالا و پیشرفته ای را به برنامه ها و دیگر ابزار مورد استفاده افزود.

بنا بر اعلام شرکت اینتل، Movidius هزینه های تحقیق و پژوهش را کاهش می دهد و از آن می توان برای تست و بررسی محصولات دارای هوش مصنوعی نیز استفاده کرد.

تجهیزات نصب شده در درون Movidius بسیار قدرتمند بوده و در حالی که تنها یک وات انرژی مصرف می کنند از بیش از ۱۰۰ گیگافلاپ توان محاسباتی برخوردار هستند. رایانه ها برای استفاده بهینه از قابلیت های Movidius باید دارای سیستم عامل Ubuntu ۱۶.۰۴، یک گیگابایت رم و حداقل ۴ گیگابایت حافظه باشند. هزینه خرید این محصول که فعلا تنها در آمریکا عرضه شده، ۷۹ دلار است.