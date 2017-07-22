پیروزی پرگل گیتی پسند مقابل نماینده چین و صعود به مرحله بعد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال گیتی پسند ایران از ساعت ۱۱:۳۰ امروز به وقت تهران به مصاف تیم شنژن چین رفت که این بازی در نهایت با نتیجه پرگل ۷ بر صفر به سود نماینده ایران خاتمه یافت. برای گیتی پسند در این مسابقه احمد اسماعیل پور (سه بار)، علی اصغر حسن زاده، زارعی، مهرداد جابری و محمد کشاورز گلزنی کردند.

این اولین بازی گیتی پسند در بازی های جام باشگاه آسیا بود.

گیتی پسند با این بُرد، صعودش به مرحله بعدی مسابقات را قطعی کرد.

گیتی پسند در گروه سوم جام باشگاه های آسیا با شنژن چین و اوزاکای ژاپن هم گروه است.

پیش از این اوزاکا هم موفق شده بود شنژن را شکست بدهد. به این ترتیب تیم گیتی پسند روز دوشنبه در دومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی برای تعیین سرگروه به مصاف اوزاکای ژاپن می رود.