رمانی از ژاکلین وودسون به فارسی ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهرْ انتشارات دنیای اقتصاد کتاب «پَر» اثر پاکلین وودسون را با ترجمه بهشته خادم شریف و برای گروه سنی نوجوان ترجمه و منتشر کرد.

قهرمان این رمان، نوجوانی با عنوان فرنی است که درباره امید در مدرسه چیزهایی را خوانده است اما بیشتر از اینکه ذهنش را مشغول مساله امیدواری کند، نگران برادرش و دوستش است که روز به روز بیشتر در افکار خود غرق می‌شوند و از زورگوی مدرسه حساب ببرند. در کنار این مساله ماجرای بیماری مادر فرانی نیز بر نگرانی او افزوده است.

در چنین موقعیتی است که پسرکی مرموز قدم به مدرسه آنها می‌گذارد. پسرکی با موهای بلند و مجعد و پوست سفید که بچه‌ها از ترس زورگوی مدرسه سعی می‌کنند با او هم کلام نشوند اما درگیر شدن تازه وارد با زورگوی مدرسه به فرنی و دوستانش کمک می‌مند تا دنیا را با نمای دیگری هم ببینند و معنای تازه‌ای از امید را کشف کنند.

کاترین وودسون به عنوان نویسنده این اثر، برنده سه دوره از جایزه ادبی نیوبری و دوبار برنده جایزه ملی کتاب ایالات متحده آمریکا شده است. وی همچنین در کارنامه خود برگزیده شده در جایزه ادبی کورتا اسکات کینگ، و نیز جایزه ادبی مارگارت ای ادوارز برای فعالیت ادبی برای نوجوانان نیز شده است.

این رمان در قالب کتاب‌های دارکوب انتشارات دنیای اقتصاد با قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.