رئیس جمهور ترکیه و پادشاه عربستان در جده دیدار و گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در ضیافت ناهار ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در کاخ سلام واقع در شهر جده شرکت و با وی به دیدار و گفتگو پرداخت.

رئیس جمهور ترکیه و پادشاه عربستان پس از مراسم ناهار، به همراه هیئت های بلندپایه دو کشور پشت درب های بسته در مورد موضوعات مختلف دوجانبه، منطقه ای و بین المللی به گفتگو پرداختند.

تا کنون جزیئات بیشتری از این دیدار منتشر نشده است.

لازم به ذکر است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اولین مقصد از سفر دوره ای خود به چند کشور حوزه خلیج فارس ساعاتی پیش وارد فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز در جده واقع در عربستان سعودی شده بود.

مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه، نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد، برات آلبایراک وزیر انرژی و منابع طبیعی، نورالدین جانیکلی وزیر دفاع، خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش، حاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه و امینه اردوغان همسر رئیس جمهور ترکیه نیز در این سفر اردوغان را همراهی می کنند.

اردوغان پس از دیدار با مقامات عربستان سعودی راهی کویت و سپس قطر خواهد شد.

تلاش برای حل بحران قطر، یکی از اهداف مهم سفر دوره ای اردوغان به شمار می آید.