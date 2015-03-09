عربستان در تلاش برای کشاندن ترکیه به محور ضد ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی به تلاش عربستان سعودی برای کشاندن ترکیه به محور ضد ایرانی پرداخته و نوشت بسیاری در ترکیه معتقدند این امر موجب رقابت ترکیه با ایران در منطقه خواهد شد که تبعات خوبی برای این کشور نخواهد داشت.

نویسنده این گزارش با اشاره به تغییر رفتار ملک سلمان پادشاه جدید عربستان در قبال ترکیه نسبت به پادشاه قبلی این کشور ملک عبدالله که ترکیه را رقیبی برای خود می دید و معتقد بود باید نفوذ ترکیه در کشورهای عربی منطقه کاهش یابد می نویسد، ملک عبدالله که سیاست های پادشاه قبلی را از دلایل گسترش نفوذ ایران در منطقه می داند در تلاش است تا یک محور ضد شیعی و ایرانی در منطقه ایجاد کند که در این محور ترکیه نقشی محوری بازی خواهد کرد.

در ادامه آمده است: به هر حال عربستان در این محور نمی تواند به نقش مصر که در منطقه برای ایجاد ارتش عربی ۴۰ هزار نفری هماهنگ با عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس عمل می کند هم بی تفاوت باشد.

در ادامه نویسنده با اشاره به اختلافات شدید دولت ترکیه و رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی از سال ۲۰۱۳ و پس از برکناری محمد مرسی و سرکوب اخوان المسلمین در مصر توسط وی می نویسد لازمه پیوستن ترکیه به چنین نیرویی حل اختلافات ترکیه و مصر است که در دیدار اخیر اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ملک سلمان مطرح شده است.

در ادامه این مطلب آمده است در ترکیه همه از آب شدن یخ روابط این کشور با عربستان خشنود نیستند زیرا نگرانند این امر موجب برانگیختن رقابت این کشور با ایران شود و روابط ایران و ترکیه را تخریب و موجب برخورد دو کشور ایران و ترکیه شود.