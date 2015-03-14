ترکیه سیاست سعودیها را برابر ایران نخواهد داشت/محدودیت عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار اخیر «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه از عربستان و دیدار وی با «ملک سلمان» پادشاه جدید این کشور موجب مطرح شدن برخی گمانه زنی ها در رسانه ها شده است.

برخی رسانه ها و کارشناسان با اشاره به درخواست عربستان از رئیس جمهور ترکیه برای بهبود روابط با دولت مصر این ایده را مطرح کرده اند که عربستان ممکن است تا در تلاش باشد تا ترکیه را به محور ضد ایرانی این کشور در منطقه ملحق کند.

پروفسور«نادر انتصار» استاد علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی در این خصوص که برخی کارشناسان معتقد هستند عربستان سعودی در تلاش است تا ترکیه را برای پیوستن به محور ضد ایرانی به رهبری خودش ترغیب کند،به خبرنگار مهر گفت: ملک سلمان پادشاه جدید عربستان در هفته های اخیر شدیدا مشغول تلاش برای ایجاد یک ائتلاف علیه ایران بوده است. وی در دیدار با رئیس جمهور ترکیه از سیاست های ترکیه در منطقه تقدیر و تشکرهای فراوانی کرد.

وی در ادامه افزود: با اینکه ترکیه و عربستان منافع مشترکی در منطقه دارند اما دو کشور در عین حال اهدافی را در منطقه دارند که در تقابل با همدیگر است. به عبارتی دیگر میزان همکاری های ترکیه و عربستان سعودی وقتی که به مسئله ائتلاف ضد ایرانی مد نظر عربستان می رسد دارای محدودیت هایی است.

انتصار در پاسخ به این سوال که با توجه اختلافات ترکیه و عربستان در برخی مسائل به ویژه درباره اخوان المسلمین و حماس، آیا همگرایی ترکیه و عربستان برای ایجاد ائتلاف ضد ایرانی امکان پذیر است یا خیر، گفت: همانطور که در سوال قبلی گفتم سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه در چندین حوزه در تضاد با سیاست ها و اهداف سعودی های وهابی است.

وی با اشاره به به منافع مشترک دو کشور ترکیه و ایران در منطقه نیز گفت: اختلافات ایران و ترکیه در زمینه رویکرد سیاست خارجی در خصوص برخی موضوعات منطقه ای ادامه خواهد داشت اما این دو کشور در عین حال دارای منافع موافق بسیاری در منطقه هستند. به عبارتی دیگر ترک ها سیاستی مشابه سیاست خارجی عربستان سعودی را در قبال ایران به نمایش نخواهند گذاشت.

وی در خصوص میانجیگری عربستان برای حل اختلافات دو کشور ترکیه و مصر و میزان موفقیت پادشاه سعودی در این خصوص گفت: این یکی از حوزه هایی است که میانجیگری عربستان می تواند مفید باشد. هر چند روابط مصر و ترکیه پر تنش است و رفتار عربستان در دو سال گذشته موجب به حاشیه راندن برخی مصری های با نفوذ شده است. به عبارتی دیگر میانجیگری عربستان در این خصوص نیز محدودیت هایی دارد.

نادر انتصار همچنین با اشاره به میزان حمایت افکار عمومی مردم ترکیه از احتمال نزدیک شدن ترکیه به عربستان و آب شدن یخ روابط این دو کشور با هدف ائتلاف احتمالی علیه ایران که موجب آسیب رسیدن به روابط ترکیه با ایران خواهد شد، گفت: حمایت عمومی در ترکیه از پیوستن ترکیه به ائتلاف ضد ایرانی مد نظرعربستان ضعیف است. علاوه بر این ترکیه از اتخاذ سیاست ضد ایرانی منافع و عایدات کمی خواهد داشت.

گفتگو از پیمان یزدانی