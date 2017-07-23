بوریس جانسون: تلاش های قطر در مقابله با تروریسم قابل تقدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس از تلاش های «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر درراستای مقابله با تروریسم و ​حل و فصل اختلافات با کشورهای حوزه خلیج فارس از طریق گفتگو قدردانی نمود.

جانسون در اظهاراتی در این باره اعلام کرد: من از مواضع امیر قطر در راستای مبارزه با تروریسم در همه جنبه ها و اشکال آن، از جمله مبارزه با تامین مالی تروریست ها بسیار استقبال می کنم.

وی ادامه داد: امیر قطر از سوی دیگر وعده حل و فصل اختلافات باقی مانده با عربستان، امارات ، مصر و بحرین از طریق گفتگو، مذاکره و میانجیگری کویت را بیان داشته است. این اقدامات کمک بسیاری به حل بحران می نماید.

این دیپلمات انگلیسی همچنین بر موضع گیری متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس در رابطه با دوحه اظهار امیدواری نمود.

وزیر خارجه انگلیس تدکید کرد: لندن در تلاش برای جلب حمایت دیگر شرکای خود در منطقه با هدف حل بحران قطر با برخی کشورهای عربی است.

لازم به ذکر است، تنش ها میان قطر با ۴ کشور عربی به دنبال آن شدت گرفت که عربستان، بحرین، امارات و مصر روابط دیپلماتیک خود را دوحه را قطع و دالان های هوائی و دریائی و نیز مسیرهای تبادلات زمینی کشورهای متبوعشان را به روی قطر بستند.

به دنبال این رویدادها، کشورهایی مانند لیبی، یمن و مالدیو، سنگال نیز روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند.

کشورهای مذکور دوحه را به حمایت از تروریسم در منطقه متهم کرده اند؛ حال آنکه قطر تمامی موارد طرح علیه خود را رد کرده است.