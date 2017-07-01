چند بانک انگلیسی فروش ریال قطر را متوقف کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، چند بانک انگلیسی روز جمعه اعلام کردند معامله با ریال قطر را متوقف کردند. افزایش بحران دیپلماتیک پیرامون این کشور کوچک خلیج فارس تبادلات فرامرزی واحد پولی این کشور را مختل کرده است.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در ۵ جون با اتهام حمایت از تروریسم و رابطه داشتن با رقیب منطقهای کشورهای عربی، ایران، روابط تجاری و مسیرهای ارتباطی خود با قطر را قطع کردند. این بحرانها باعث مشتعل شدن آتش تفرقه بین متحدان آمریکا شد.
در نتیجه این بحرانها تجارت فرامرزی «ریال» با نوسان همراه و غیرقابل پیشبینی شده است که این ریسک تبادلات آن را برای بانکها افزایش میدهد.
سخنگوی گروه بانکداری لوید انگلستان گفت که تامین کننده ثالثی که اداره خدمات تبادلات ارز خارجی این بانک را به عهده دارد از ۲۱ جون تبادل با ریال قطر را متوقف کرده است.
او گفت: ریال قطر دیگر برای خرید و فروش در بانکهای «هایاستریت» شامل بانک لوید، بانک اسکاتلند و هالیفاکس موجود نیست.
بانک تسکو اعلام کرد تبادلات خود به ریال را به حالت تعلیق درآورده است، در حالیکه بارکلیز تبادلات ریال برای خردهفروشان را متوقف کرده است اما برای شرکتهای مشتری خود هنوز ارائه این خدمات را ادامه میدهد. رویال
بانک اسکاتلند هم اعلام کرد تبادلات ریال را برای مشتریان خردهفروشی متوقف کرده است.
پیشتر در ماه جولای، بانکهای چهار کشور عربی هم که با قطر قطع رابطه کردهاند، تبادلات خود به ریال را کاهش داده یا متوقف کرده بودند.
هرچند همچنان برخی از بزرگترین بانکهای بینالمللی به تجارت ریال ادامه میدهند. طبق گفته سخنگوی بانک HSBC این بانک برای مشتریان «هایاستریت» هر مقدار ریال که بخواهند فراهم میکند.
این هفته ریال قطر در بین بانکهای فرامرزی با نرخ برابری کمتر از ۳.۸۱ به ازای هر دلار معامله شد که این کمترین مقدار آن در دهه گذشته است. این در حالی است که بزرگترین صادر کننده گاز مایع دنیا ذخایر عظیمی دارد که در صورت لزوم بتواند از پول خود دفاع کند.
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