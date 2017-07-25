اثرات مرگبار مشروبات الکلی بر سلامت/۶۲ نفر در سیرجان دیالیز شدند

سید محمد صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت افرادی که در اثر مشروبات الکلی در سیرجان دچار مسمومیت شدند، اظهار کرد: از تاریخ ۲۹ تیرماه تا ساعت شش صبح امروز ۱۲۱ نفر به دلیل مسمومیت به مراکز درمانی سیرجان و شهربابک مراجعه کرده اند.

صابری یادآور شد: افراد که در بیمارستان شهربابک بستری شده اند بیماران سیرجانی هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۲ نفر در بیمارستان های غرضی سیرجان و امام رضا (ع) سیرجان و ولیعصر (عج) شهربابک بستری هستند، تصریح کرد: حال دو نفر از این افراد به علت مسمومیت با الکل متانول وخیم است به گونه ای که در بخش ICU بستری شده اند.

صابری با اشاره به اینکه ۶۲ نفر از بیماران دیالیز شده اند، گفت: از روز گذشته تاکنون هفت مراجعه جدید به بیمارستان ها داشته ایم.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به مضرات مصرف مشروبات الکلی افزود: چنانچه فردی از این نوشیدنی استفاده کرده است سریعا به مراکز درمانی مراجعه کرده و از سلامت خود اطمینان حاصل کند.