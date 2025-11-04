آیین تکریم و معارفه معاون روابط عمومی سپاه انصارالحسین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین الیاس نجاری در آئین تکریم و معارفه معاون روابط عمومی سپاه انصارالحسین (ع) با تجلیل از جایگاه رسانه‌ها در مسیر جهاد تبیین، اظهار کرد: رسانه‌ها امروز تنها ابزار اطلاع‌رسانی نیستند، بلکه بازوی تمدن‌ساز انقلاب اسلامی به‌شمار می‌روند که می‌توانند در برابر جنگ روایت‌ها نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل فعال و هدفمند روابط عمومی با رسانه‌های جمعی افزود: روابط عمومی باید از سطح اطلاع‌رسانی صرف فراتر رود و با بازخوانی ارزش‌ها، بازنمایی خدمات و تقویت پیوند مردم و سپاه، جریان خدمت‌رسانی و امیدآفرینی را در جامعه گسترش دهد.

در ادامه این مراسم از خدمات سرهنگ پاسدار علی‌اکبر کریم‌پور، معاون پیشین روابط عمومی سپاه که بیش از یک دهه در این مسئولیت فعالیت داشت، تجلیل شد.

کریم‌پور در سخنان کوتاهی، رسانه‌ها را بازوی مؤثر در تقویت گفتمان انقلاب اسلامی دانست و بر همکاری دوسویه با مجموعه‌های رسانه‌ای تأکید کرد.

بر اساس حکم صادره از سوی نماینده ولی‌فقیه، سرهنگ پاسدار یاسر عمرانی به‌عنوان معاون جدید روابط عمومی سپاه انصارالحسین علیه‌السلام معرفی شد.

عمرانی از فعالان حوزه فرهنگی و رسانه‌ای در سطح استان همدان است و در این مراسم، ضمن قدردانی از اعتماد فرماندهی، از آغاز فصل تازه‌ای در روایت‌گری انقلابی و تقویت تعاملات رسانه‌ای خبر داد.