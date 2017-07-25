جلوگیری از ۴۰۰۰ خودکشی/ ۲۲ درصد کارمندان عسلویه اعتیاد دارند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی شهرستان گمیشان اظهار کرد: با تحولاتی که در ساختار جامعه با پیشرفت تکنولوژی رخ می‌دهد شاهد افزایش آسیب‌ها و تنوع در آسیب‌های اجتماعی هستیم.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب چندین بار به مسولان تاکید کردند که آنچه در جامعه است زیبنده جامعه اسلامی نیست و باید از همه ظرفیت‌ها برای مهار آن بهره برد.

محسنی بندپی تصریح کرد: سازمان بهزیستی کشور به عنوان یک نهاد حمایتی و با بهره گیری از افراد توانمند تلاش می کند در حوزه آسیب های اجتماعی ورود کند.

وی تصریح کرد: در زمان تدوین برنامه ششم از افراد توانمند و مطلع از آسیب‌های اجتماعی دعوت شد تا فصل مجزایی در این برنامه برای آسیب های اجتماعی تدوین شود.

وی افزود: در نظام مراقبت‌های دانش اموزی نماد ۹ وزارت خانه در کنار یکدیگر جمع شدند و نظارت بر تولید محتوا و متون ارائه شده به دانش آموزان برعهده بهزیستی قرار گرفته است.

محسنی ادامه داد: ۲۳ بسته محتوایی برای دانش آموزان آماده شده تا از همین ابتدا اجتماع پذری، افزایش نقد پذیری و ... در کودکان تقویت کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه در زمینه اعتیاد به یک جمع بندی مشترک با سایر دستگاه های مرتبط رسیده‌ایم، افزود: در این جمع بندی ها به این نتیجه رسیدیم که ازرویکردهای اجتماع محور استفاده کنیم.

وی افزود: ما به این نتیجه رسیده ایم که به سمت درمان‌های مدیکال و سوشیکال حرکت کنیم و درمان خانه به خانه را در دستور کار قرار دهیم.

وی اظهار کرد: قوه قضاییه قبول کرده است که معتاد متهاجر مجرم نیست بلکه بیمار است و به این ترتیب فصل جدیدی برای بهبود یافتگان اعتیاد باز شده است.

وی با اشاره به امار بیکاری و نقش آن در اعتیاد گفت: در عسلویه که بالاترین نرخ اشتغال را دارد ۲۲ درصد کارمندان اعتیاد دارند و نمی‌توان اعتیاد را به بیکاری نسبت داد.

محسنی با بیان اینکه در دولت تدبیرو امید شاهد رشد چشمگیری در زمینه اشتغال خواهیم بود، اظهار کرد: طی چهار سال گذشته به شکل متوسط سالی ۶۰۰ هزار نفر صاحب اشتغال شدند.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: یکی از برنامه‌های خوبی که اثر بخشی آن ثابت شده است بخش اورژانس اجتماعی است که در رفع بحران‌های اجتماعی اثر گزاری خوبی دارد.

کاهش ۲۷ درصدی طلاق

وی تصریح کرد: با مداخله اورژانس اجتماعی چهار هزار و ۲۴۰ خودکشی برطرف شده است و در زمینه طلاق شاهد کاهش ۲۷ درصدی بوده ایم.

وی ادامه داد: ثبت الترونیکی طلاق در مشهد که به عنوان پایلوت انتخاب شده است و ما بعد از اجرای آن شاهد ۳۰ درصد کاهش مراجعه برای طلاق و ۸.۱ درصد نسبت به سال گذشته کاهش طلاق داشته‌ایم.

رئیس سازمان بهزیستی اضافه کرد: دو طرح بزرگ اجتماعی را به صورت زیربنایی در دست اقدام داریم و با همکاری دستگاه‌ها طرح نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش آموزان را اجرا می کنیم که از ابتدای تحصیل دانش آموزان توانمندسازی و اجتماع پذیری آنها را ارتقاع خواهیم داد.

محسنی گفت: طرح دیگر مشارکت‌های اجتماعی دانش آموزان به نام ماد است که در دستور کار قرار داد و ما سند جامع خودکشی و طلاق، خدمات تأثیرپذیری حوزه مددکاری اجتماعی را تدوین کردیم که بتوانیم در بسته‌های اجتماعی و مددکاری به مردم ارائه دهیم.