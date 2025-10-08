به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی چهار شنبه شب در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی این شهرستان با بیان اینکه توسعه پایدار و همه‌جانبه عسلویه تنها با اتکا به پروژه‌های عظیم صنعتی محقق نمی‌شود، افزود: رکن اصلی این توسعه، «انسان سالم» در «جامعه‌ای سالم» است.

معاون فرماندار عسلویه در ادامه با اشاره به اولویت‌های این کارگروه، بیان کرد: هدف ما یافتن راهکارهای عملی برای تبدیل عسلویه به الگویی در زمینه توسعه اجتماعی است.

وی با اشاره به ضرورت«مدیریت محله‌محور» به عنوان اولین محور، تأکید کرد: بسیاری از راه‌حل‌های مسائل اجتماعی در دل خود محله‌ها نهفته است و با مشارکت شهروندان به عنوان بازیگران اصلی، مشکلات با سرعت بیشتری حل می‌شود.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضل اعتیاد به عنوان یک تهدید جدی، بیان داشت: رویکرد ما در این زمینه باید سه محور پیشگیری، درمان و بازتوانی و مقابله باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان عسلویه با اشاره به آسیب های ناشی از طلاق افزود: موضوع طلاق یک هشدار برای جامعه است و فروپاشی خانواده پیامدهای مخرب زیادی دارد. که در این زمینه نیاز جدی به برنامه های آموزشی و فرهنگی در جهت تحکیم بنیان خانواده است.

وی در پایان با اشاره به جمع‌آوری متکدیان، تأکید کرد: این موضوع نیازمند نگاهی دووجهی است؛ برخورد قاطع با سودجویان و شناسایی و حمایت از نیازمندان واقعی از سوی نهادهای حمایتی است.

وی از سازمان‌های حمایتی و فراجا خواست تا هر یک در حوزه مسئولیت خود اقدامات لازم را به عمل آورند.