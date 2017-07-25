به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، یک کارشناس با تاکید بر ضعفهای ایدهپردازی در صنعت اسباببازی به بیان راهکارهایی در این زمینه پرداخت.
مسعود مجاوریآگاه مدرس حوزهی هنرهای تجسمی گفت: «این مشکل زمانب بروز میکند که با مراجعه به تولیدات میتوان به تکرار تولید یک اثر در طول بازهی چندین ساله اشاره کرد که محصول در چند دهه اغلب با تغییر بستهبندی مجدد وارد بازار میشود. این ضعف باعث رکود خرید محصولات تولیدی اسباببازی میشود.»
وی ادامه داد: «بعد از تولید یک اسباببازی گروههای ایدهپردازی باید به ایدههای نوین خود پرداخته و محصولات جدیدی را رونمایی کنند که شرکت تولیدی دچار تکرار تولید نشوند. این امر در ایران اتفاق میافتد اما به علت سنگین بودن هزینههای تغییر دستگاههای ساخت و قالبهای اسباببازی و در کل فرآیند تولید یک محصول جدید، ایدهها در فهرست انتظار قرار گرفته و بعد از چند سال ساخته میشوند که این فاصلهی زمانی میتواند به مرگ یک ایدهی جدید ختم شود.»
وی به دیگر ضعفهای این حوزه اشاره داشت: «از دیگر دلایل ضعف در تولید یک محصول با ایدهی نو، نبود گروههای بررسی و عدم کنترل ضعفهای تولیدات قبل است که این امر اگر به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد تولیدات جدید ضعفهای قبل را به همراه نداشته و روز به روز سطح کیفی بهتری را به خود اختصاص میدهند. در موقعیت تولید کنندگان جهانی، این گروههای بررسی مادام تحقیقات و بررسیهای خود را در اختیار گروههای طراحی و ایدهپرداز قرار میدهند تا در طراحی محصولات جدید چالشهای قبل برای خریداران محصولات جدید تکرار نشود.»
عضو پیوستهی انجمن تصویرگران کتاب کودک گفت: «سومین دلیلی که میتوان در مورد چالش و ضعف ایدهپردازی بیان کرد محدود شدن به تصمیمهای مدیران و مقامهای ارشد شرکتهای تولید کننده است. این بدان معناست که ایدهپردازان گاهی برای ثبت ایدهی خود مجبور به تغییرهای بسیاری از طریق مدیران تولید کننده میشوند و ماهیت یک ایدهی ناب با این تغییرها از بین رفته و به تولید محصولی متفاوت نسبت به ایدهی اولیه تبدیل میشود. چهارمین چالش نیز کمبود مطالعه در حوزهی پژوهشی در مورد نیازهای کودکان و نوجوانان است که با وجود حجم کاملتر این پژوهشها گروههای ایدهپردازی با مطالعه و درک دغدغههای امروزی کودکان طرحهای موفق و نویی را میتوانند ارایه دهند.»
مجاوریآگاه ادامه داد: «تعداد گروههای ایدهپردازی باید افزایش پیدا کند یا ظرفیتهای این امر در مجموعهی تولیدی وجود داشته باشد تا افراد بیشتری را با ایدههای نو در گروههای مستقل دیگری بپذیرند. این امر بدان معناست که ایدههای نو تنها در ذهن یک گروه ثابت شکل نمیگیرد و برای پیشرفت در این زمینه، جذب افراد خلاق با ایدههای نو بدیهی است.»
این کارشناس به تصویر کشیدن یک محصول از سوی نیروهای خلاق را در تکمیل شکلگیری یک ایدهی نو مهم عنوان کرد و سواد و محتوای بصری را بسیار با اهمیت دانست: «بعد از ثبت یک ایدهی نو دغدغهی اصلی به تصویر کشیدن یک محصول است. دعوت از تصویرگران خلاق و دارای شناخت از تولید یک اسباببازی، امری مهم تلقی میشود که توانایی تولید محتوی بصری مناسبی برای جذب کودکان و یا نوجوانان به آن محصول را داشته باشند.»
وی به ویژگیهای لازم در این بخش اشاره کرد: «تصویرگر برای این امر نباید تحت تاثیر گرافیکهای خارجی قرار گرفته و شباهتهای بصری با محصولات خارجی ایجاد کند، این امر در بازار به شکست محصول منجر شده، به این دلیل که خریداران محصول با بررسی برچسبهای محصولات ترجیح به خرید همان محصول اصلی شرکت خارجی میدهند و محصول تکراری ایرانی به فروش نمیرسد. پس ساخت یک هویت بصری جذاب و نو از طریق تصویرگر یک امر مهم تلقی میشود و در جذب خریدار بسیار موثر است.»
مجاوریآگاه دغدغههای مالی در این صنعت را نیز مهم تلقی کرد: «نکتهی مهم در این مسیر دغدغههای مالی و پرداختهای صحیح و به موقع برای گروههای ایدهپردازی و تصویرگران است که در روند کاری آنها بسیار تاثیرگذار است. درگیری ذهنی و بر طرف کردن مسایل مالی برای هر شخصی چالش برانگیز است و برای ایدهپردازان امری مهم است تا با آرامش بیشتری بر موضوع کار خویش متمرکز شوند.»
سومین جشنواره ملی اسباببازی ۲۴ تا ۲۸ مرداد در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.
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