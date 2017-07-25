بروجردی: جبهه مقاومت معادلات آمریکا را بر هم ریخته است

به گزارش خبرگزاری مهر، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، امروز (سه شنبه ٣ مردادماه) با محمد رعد رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان دیدار و گفتگو کرد.

بروجردی در ابتدای این دیدار با بیان اینکه محور مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی متعلق به همه مسلمانان است، گفت: محور مقاومت تبدیل به یک جبهه شکست ناپذیر در برابر رژیم اشغالگر قدس شده است که معادلات آمریکا و همپیمانان منطقه ای آن را با همه امکانات نظامی شان بر هم ریخته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، حمایت از محور مقاومت و حزب الله لبنان را وظیفه تمامی مسلمانان جهان ذکر کرد و افزود : جمهوری اسلامی ایران بر ارتقاء جایگاه امت اسلامی در مناسبات بین المللی و منطقه ای و حفظ وحدت ملت های مسلمان در برابر دشمنان تأکید ویژه ای دارد.

بروجردی با تبریک پیروزی های اخیر حزب الله لبنان در منطقه عرسال ادامه داد : حفظ وحدت و یکپارچگی نیروهای مقاومت و بازسازی مناطق تخریب شده به دست گروه های تکفیری باید از اولویت های امور باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان بر ضرورت تداوم رایزنی و گفتگو میان مقامات سیاسی و پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و لبنان در موضوعات مهم جهانی و منطقه ای تأکید کرد.

محمد رعد: سیاست های عربستان سعودی ایجاد شکاف میان کشورهای اسلامی در جهت پیشبرد اهداف رژیم صهیونیستی است

در ادامه این دیدار محمد رعد رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان با قدردانی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت لبنان و محور مقاومت، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره حامی واقعی ملت های مظلوم و ستمدیده دنیا است.

وی افزود: دمیدن روح مقاومت در برابر دشمنان اسلام، خودباوری و عشق به جهاد و شهادت در میان امت اسلامی پیامد انقلاب اسلامی ایران است.

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان با انتقاد از اقدامات برخی کشورهای منطقه در تضعیف خط مقاومت، ادامه داد: سیاست های عربستان سعودی و هم پیمانان منطقه ای این کشور در جهت تضعیف محور مقاومت و ایجاد شکاف میان کشورهای اسلامی در جهت پیشبرد اهداف رژیم صهیونیستی است.

محمد رعد با تشریح فعالیت های فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان بر لزوم تداوم رایزنی و همکاریهای مستمر میان این فراکسیون و مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.