پافشاری آلمان بر اجرای «برجام»/مصمم به ادامه راه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل کلور برشتولد صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح مجتمع نیروگاههای خورشیدی گفت: نام آلمان بیش از کشورهای دیگر با انرژی تجدید پذیر عجین شده است.

وی با اشاره به اینکه آلمان کشور تحول اقتصادی است، افزود: آلمان سرمایه فناوری و دانش انرژی های تجدیدپذیر را به ایران منتقل می کند.

کلور برشتولد گفت: بسیار خوشحالم که آلمان دانش فنی خود را در نحوه اجرای پروژه های نیروگاه خورشیدی به ایران انتقال داده است.

وی بیان کرد: افتتاح نیروگاه خورشیدی نشانگر همکاری ایران و آلمان در این منطقه است و این فعالیت مشترک از جنبه سرمایه گذاری تکنولوژی و فناوری در ایران است.

سفیر آلمان در ایران ادامه داد: سرمایه گذاری در این زمینه تنها بسته به نور خورشید نیست بلکه به خوش بینی و اعتماد نیاز داشت.

وی بیان کرد: پایه و اساس این اعتماد دو سال پیش با «برجام» پایه ریزی شد و آلمان در این زمینه نقش بسزایی داشت؛ اجرای دقیق برجام باعث افزایش اعتماد شد و موفقیت امروز را به همراه داشت.

سفیر آلمان در ایران ادامه داد: من از طرف دولت آلمان تضمین می کنم آلمان بر اجرای برجام در حال حاضر و آینده پافشاری می کند، ما مصمم هستیم این راه را ادامه دهیم و رابطه تاریخی بین ایران و المان را گسترش دهیم.

وی گفت: آلمان در سه ماه اول سال ۲۰۱۷ نسبت به سه ماه سال ۲۰۱۵ صادرات بیشتری به ایران داشت که بخش عظیمی از این سرمایه گذاری در بخش صادرات ماشین آلات بوده است و بدون موفقیت «برجام» این اقدامات امکان پذیر نبود.