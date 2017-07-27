تمهیدات ترافیکی پلیس راهور برای بازی پرسپولیس-فولاد خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن عابدی گفت: پلیس راهور تمهیدات ترافیکی برای بازی فوتبال تیمهای پرسپولیس- فولاد خوزستان پیش بینی کرده است.
وی افزود: از عصر امروز عوامل پلیس در معابر منتهی به استادیوم آزادی مستقر شده و تا پایان بازی و تخلیه معابر و پارکینگهای ورزشگاه آزادی در محل حضور دارند.
جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در رینگ اول و دوم محدودیت ترافیکی داریم و توقف در این رینگ منجر به جابه جایی خودرو توسط پلیس می شود.
وی افزود:در صورت تکمیل ظرفیت پارکینگها، ممنوعیت تردد در برخی مسیرها را خواهیم داشت.
سرهنگ عابدی گفت: هواداران فوتبال تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند و در صورت استفاده از خودرو شخصی، در محلهای پارک ممنوع توقف نکنند.
