۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۳۱

تمهیدات ترافیکی پلیس راهور برای بازی پرسپولیس-فولاد خوزستان

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای تمهیدات ترافیکی بازی تیم فوتبال پرسپولیس - فولاد خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن عابدی گفت: پلیس راهور تمهیدات ترافیکی برای بازی فوتبال تیم‌های پرسپولیس- فولاد خوزستان پیش بینی کرده است.

وی افزود: از عصر امروز عوامل پلیس در معابر منتهی به استادیوم آزادی مستقر شده و تا پایان بازی و تخلیه معابر و پارکینگ‌های ورزشگاه آزادی در محل حضور دارند.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در رینگ اول و دوم محدودیت ترافیکی داریم و توقف در این رینگ منجر به جابه جایی خودرو توسط پلیس می شود.

وی افزود:در صورت تکمیل ظرفیت پارکینگ‌ها، ممنوعیت تردد در برخی مسیرها را خواهیم داشت.

سرهنگ عابدی گفت: هواداران فوتبال تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند و در صورت استفاده از خودرو شخصی، در محل‌های پارک ممنوع توقف نکنند.

