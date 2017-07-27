مصوبه ضد روسی کنگره آمریکا داد صنایع آلمان را درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیته روابط اقتصادی آلمان با اروپای شرقی امروز پنجشنبه در واکنش به بسته تحریم های سه گانه کنگره آمریکا که بخشی از آن روسیه را نیز شامل می شود، گفت: اروپا باید آماده پاسخی به تحریم های جدید علیه روسیه که به زیان شرکت های اروپایی تمام می شود، باشد.

این کمیته همچنین افزود: مصوبه ای که از تایید مجلس نمایندگان آمریکا گذشت ظاهرا در راستای بهبود صادرات انرژی از این کشور به اروپا، طراحی شده است.

گفتنی است اتحادیه اروپا نگران آن است که مبادا قید و بندهای ارائه شده از سوی آمریکا مانعی سر راه شرکت های اروپایی باشد که با روسیه تجارت می کنند و در عین حال تامین انرژی از روسیه را به مخاطره بیاندازد. با این حال ۲۸ عضو اتحادیه هنوز برای پاسخگویی به اقدام اخیر کنگره آمریکا به اجماع نظر نرسیده اند.

«مارتین شفر» سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز دیروز چهارشنبه با انتقاد از تصویب تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه اعلام کرد این تحریم ها نباید تبدیل به ابزاری برای تامین منافع تجاری آمریکا شوند.