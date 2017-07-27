به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حقایق پور روز پنجشنبه در اولین جلسه اتاق فکر در محل بنیاد شهید استان قزوین گفت: اساسی‌ترین فعالیت هر انسانی در آموزه‌های دینی، تفکر است و این موضوع باید در همه امور مورد توجه قرار گیرد تا به نتایج ارزشمندی درکارها دست یابیم.

وی با اشاره به اهمیت تشکیل اتاق فکر در بنیاد شهید افزود: در اتاق فکر با استفاده از ایده های همکاران خوش فکر در نظر داریم بتوانیم در حل مشکلات افراد تحت پوشش بهتر عمل کنیم و به نتایج موفقی برسیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین تصریح کرد: اتاق فکر روشی موثر، و کارآمد در مسیر پاسخگویی به مطالبات جامعه ایثارگر استان است و امیدواریم بتوانیم خدمات‌ مطلوبی به خانواده های شهید و ایثارگران ارائه کنیم.

حقایق ‌پور یادآورشد: هر چند اتاق فکر ساختار رسمی ندارد اما ایده ‌پردازی و ارایه راهکارهای اثربخش در جهت انجام امور حمایتی و ترویجی از مهمترین اهداف تشکیل اتاق فکر بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین است.

وی گفت: در اتاق فکر با دادن طرح و ایده های موثر باید بتوانیم در ارایه خدمات‌ مطلوب به جامعه ایثارگران و نهادینه کردن مسائل ارزشی و ترویجی در جامعه گام‌های موثری برداریم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین اضافه کرد: باید از ظرفیت‌ افرادی که صاحب ایده و نظر هستند استفاده کنیم تا بتوانیم سازمانی پویا و فعال داشته باشیم و با تشکیل اتاق فکر بدنبال تحول در حوزه‌های ماموریتی سازمان به ویژه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان مهمترین رسالت این نهاد هستیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: درحال حاضر در مسائل ارزشی به شدت دچار چالش و مشکل هستیم که رفع آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است.

وی بیان کرد: اعضای اتاق فکر باید دغدغه‌های مختلف داشته باشند و موضوعات متعدد را مطرح کنند تا به اهدافی که از تشکیل این اتاق داریم، دست یابیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود: اعضای اتاق فکر باید نظر و ایده‌های خود را با توجه به واقعیت‌ها، اعتبارات، امکانات و ظرفیت‌های سازمانی ارایه دهند تا عملیاتی شود.

وی اظهارداشت: در اتاق فکر، با ایده‌های نو و جدید اعضا باید بتوانیم خدمات خود را بهتر از گذشته به جامعه هدف ارائه کنیم لذا نظراتی که در اتاق فکر ارایه می‌شود باید در یک بازه زمانی محدود جواب‌گو باشد و بسرعت به نتایج مورد نظر برسیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: انتقاد در اصلاح امور از جنبه‌ فردی و اجتماعی اهمیت دارد و اگر آداب و اصول انتقاد کردن رعایت شود می توانیم به هدف برسیم.