علی واضحی یک فعال نشر که واردات این گونه کاغذ را از اروپا به تازگی ازسرگرفته است، در این باره به خبرنگار مهر گفت: «سَپی» بزرگترین شرکت تولید گلاسه در اروپاست که به تازگی و پس از سفر مدیرعامل آن به ایران، دوباره به بازار کاغذ ایران بازگشته و طیف متنوعی از محصولات خود را در این بازار عرضه کرده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در مجموع دو نوع کاغذ گلاسه، شامل براق و مات، در بازار ایران عرضه میشود، افزود: کاغذ سَپی طیف گستردهای از کاغذهای گلاسه را تولید و عرضه میکند و هم اکنون علاوه بر گونههای براق و مات، نوع سَتین (satin) آن هم در بازار کاغذ کشور در حال عرضه است.
این واردکننده کاغذ با اشاره به ویژگیهای کاغذ سَپی از جمله استفاده از خمیر بهتر در تولید آن، بافت محکم، سفید بودن و درخشندگی سطح محصول تولیدی با آن، گفت: کاغذهای سَپی برای تولید کتابهای نفیس، آثار هنری و همچنین قرآنهایی که ناشرانشان مایلاند آنها را در ۱۰ رنگ چاپ کنند، مورد استفاده است.
همچنین به گفته وی، این نوع کاغذ میتواند تاثیر مثبتی در کیفیت محصولات چاپی داشته باشد و به چاپخانهها این امکان را میدهد که در زمینه کارهای صادراتی و بحث رقابت کیفی در بازار بینالمللی، مزیتی نسبی برای آنها ایجاد کن، چرا که سایزهای آن برخلاف بسیاری دیگر از کاغذهای موجود در بازار داخل، منطبق با استانداردهای بینالمللی سایز کاغذ در دنیاست.
در عین حال واضحی قیمت از این نوع کاغذ را تقریباً مشابه سایر کاغذهای گلاسه موجود در بازار و بر مبنای هر کیلو ۳۵۰۰ تومان برآورد و آن را بسیار به صرفه عنوان کرد و همچنین گفت: البته کاغذهای سَپی حدود ۱۰ سال پیش با برند «لیکام» در بازار عرضه میشد اما با اوج گرفتن تحریمها علیه کشورمان، واردات آن به کشور متوقف شد و کاغذهای گلاسه وارداتی عمدتاً به کاغذهای چینی و کرهای انحصار پیدا کرد که متاسفانه کیفیت لازم برای چاپ آثار نفیس را هم نداشتند.
وی با بیان اینکه پس از حل موانع مربوط به تجارت کشورمان با اروپا، این کاغذ دوباره به بازار ایران بازگشته است، یادآور شد: این برند کاغذ اروپایی به صورت رسمی به بازار کاغذ کشور برگشته و عرضه آن هم به صورت مستقیم انجام میشود و نه از طریق واسطهها. ضمن اینکه شرکت اروپایی تولیدکننده این نوع کاغذ گلاسه، برنامهای طولانیمدت برای عرضه محصولات خود در ایران دارد.
واضحی همچنین از در نظر گرفتن برخی تسهیلات از قبیل ارائه سایزهای اختصاصی و به صرفه تر و همچنین امکان پرداخت هزینه آن در طولانیمدت، برای ناشرانی که مایل به استفاده از این نوع کاغذ برای چاپ کتابهایشان هستند، خبر داد و گفت: با توجه به ویژگیهای این نوع کاغذ، از قبیل کم کردن مُرکّب مورد نیاز برای تولید محصولات چاپی و بالابردن بهرهوری در چاپ، بازخوردی که در همین مدت کوتاه از عرضه این نوع کاغذ هم در چاپ اُفست و هم در چاپ دیجیتال گرفتهایم، بسیار مثبت بوده است.
