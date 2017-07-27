به گزارش خبرنگار مهر، در این مانور آتش نشانان با توجه به آموزش های دریافتی به مهار آتش پرداختند و نیرو های امدادی نیز آنان را یاری کردند.

تنی چند از آتش نشانان حاضر در مانور در گفتگو با خبرنگاران اذعان کردند هدف از برگزاری چنین برنامه هایی فرهنگ سازی برای مردم است تا آن ها ۱۲۵ را بهتر شناخته و در مواقع بروز حادثه آتش نشانان و نیروهای امدادی را در رسیدن سریع به هدف کمک کنند.

اما طبق مشاهدات، از روند و نحوه برگزاری این مانور چنین استنباط می شد که مشکل عمده آتش نشانان نبود تجهیزات کافی برای مهار آتش سوزی است. زیرا برخی آتش نشانان فقدان تجهیزات را مشکلی برای امدادرسانی بخصوص در مواقع آتش سوزی ها قلمداد می کردند.

آشنایی آتش نشانان با روش های نوین مقابله با بحران

این گزارش می افزاید، مسئول آموزش استانداری آذربایجان شرقی در حاشیه برگزاری این مانور گفت: مانوری که در حال برگزاری است نتیجه دوره های آموزشی است که برای آتش نشانان شهرداری های تابعه بناب، مراغه، عجب شیر، آذرشهر و ملکان و به مدت ۱۰ روز برگزار شده بود.

نجفی خاطرنشان کرد: ۵ عنوان دوره آموزشی هر کدام به مدت ۱۶ ساعت ترتیب یافته بود که آتش نشانان در این کلاس ها با روش های نوین مقابله با بحران آشنا شدند و نتیجه این آموزش ها امروز در قالب مانور عملیات آبرسانی به آتش به نمایش گذاشته شده است.

ضرورت افزایش امکانات آتش نشانی در شهرها

بنابراین گزارش، شهردار بناب نیز طی سخنانی در این زمینه اظهار کرد: علیرغم زمانی که در این مانور پیش بینی شده بود و نیروها به موقع به محل رسیدند و امداد و نجات به نحو احسن انجام شد ولی امکانات و تجهیزات مجموعه کم بود.

نادر داوودی تأکید کرد: انتظار می رود استانداری محترم و سازمان شهرداری ها با تجهیز آتش نشانی بناب به امکانات، ست آتش نشانی و خودرو این شهرداری را کمک کنند.